Wangen gewinnt das Spiel gegen Buch in der Nachspielzeit

– Foto: Alexander Sättele



Der TSV 1889 Buch erwischte den besseren Start und ging durch Johannes Zott in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC Wangen drehte trotz der Gelb-Roten Karte für Tim Huß (32.) das Spiel noch vor der Pause in Unterzahl: Justin Schumacher glich in der 38. Minute aus, ehe Jonas Brüderlin in der 45. Minute per Foulelfmeter zum 1:2 traf und David Wessle in der 45.+3 Minute auf 1:3 erhöhte. In der zweiten Hälfte kam der TSV 1889 Buch zurück ins Spiel – Moritz Spann verkürzte in der 71. Minute auf 2:3 und erzielte in der 82. Minute auch den Ausgleich zum 3:3. In der 90.+7 Minute setzte Jonas Brüderlin jedoch den Schlusspunkt in diesem verrückten Spiel und sicherte dem FC Wangen mit seinem zweiten sehenswerten Treffer aus ungefähr 35 Metern den 4:3-Auswärtssieg. Kurz zuvor hatte noch der TSV Buch durch Nick Paudler die Chance auf den Siegtreffer, doch der Ball ging nur an die Unterkante der Latte.





