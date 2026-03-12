Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wangen gewinnt das Spiel gegen Buch in der Nachspielzeit
Landesliga, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 17. Spieltag
In einer dramatischen Begegnung setzte sich der FC Wangen auswärts im Nachholspiel mit 4:3 durch. Der TSV 1889 Buch kämpfte sich nach einem Rückstand eindrucksvoll zurück ins Spiel, ehe ein spätes Tor die Entscheidung brachte. Der FC Wangen beschenkte somit auch seinen Trainer Safet Hyseni, der heute seinen Geburtstag feiert.
Der TSV 1889 Buch erwischte den besseren Start und ging durch Johannes Zott in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC Wangen drehte trotz der Gelb-Roten Karte für Tim Huß (32.) das Spiel noch vor der Pause in Unterzahl: Justin Schumacher glich in der 38. Minute aus, ehe Jonas Brüderlin in der 45. Minute per Foulelfmeter zum 1:2 traf und David Wessle in der 45.+3 Minute auf 1:3 erhöhte. In der zweiten Hälfte kam der TSV 1889 Buch zurück ins Spiel – Moritz Spann verkürzte in der 71. Minute auf 2:3 und erzielte in der 82. Minute auch den Ausgleich zum 3:3. In der 90.+7 Minute setzte Jonas Brüderlin jedoch den Schlusspunkt in diesem verrückten Spiel und sicherte dem FC Wangen mit seinem zweiten sehenswerten Treffer aus ungefähr 35 Metern den 4:3-Auswärtssieg. Kurz zuvor hatte noch der TSV Buch durch Nick Paudler die Chance auf den Siegtreffer, doch der Ball ging nur an die Unterkante der Latte.