Wangen gewinnt 6:2 gegen Bad Schussenried, elf Tore in Neu-Ulm

Der sechste Spieltag der Landesliga, Staffel 4, verspricht Spannung an allen Schauplätzen. Im Topspiel fordert der SV Mietingen Tabellenführer FV Olympia Laupheim heraus. Die SSG Ulm 99 will ihre Serie gegen den SV Reinstetten fortsetzen, während der FC Wangen den FV Bad Schussenried empfängt. Zudem stehen die Duelle zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SV Kressbronn sowie dem FC Srbija Ulm und dem FC Blaubeuren an.

Das Spitzenspiel vor 580 Zuschauern war eine klare Angelegenheit für die Gäste. Marcello Lorenzo Mignemi traf in der 27. Minute zur Führung und legte in der 76. Minute nach. In der 85. Minute setzte Hugo Höfner den Schlusspunkt zum 0:3. Mietingen musste nun die dritte Saisonniederlage hinnehmen, während Laupheim ungeschlagen bleibt und die Tabellenführung ausbaute.---

Vor 175 Zuschauern musste die SSG Ulm 99 ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Dominik Martin brachte Reinstetten in der 36. Minute in Führung, Christoph Haas erhöhte in der 59. Minute auf 0:2. Ulm blieb ohne Torerfolg und rutschte in der Tabelle hinter Wangen und Neu-Ulm zurück. Für Reinstetten war es der zweite Sieg, womit das Team etwas Abstand zu den Abstiegsrängen gewann. ---



Vor 102 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Offensivspektakel. Neu-Ulm führte nach Treffern von Nikola Trkulja (11.), Benjamin Klingen (17. und 31.) und Tommy Kögel (38.) schon mit 4:0. Nils Carstensen erhöhte in der 52. Minute, ehe Elias Wiesener in der 55. Minute für Kressbronn traf. Danach bauten Daniel Dewein (66. und 87.) und Marvin Eze (68.) die Führung aus, ehe Liam Gierer (74.) und Patrick Hübler (90.+3) Ergebniskosmetik für die Gäste betrieben. Neu-Ulm verbessert sich auf Rang vier, Kressbronn bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter.

In Ulm entwickelte sich ein intensives Spiel vor 100 Zuschauern. Blaubeuren ging durch Nikolaj Adlwarth bereits in der 1. Minute in Führung, doch Stefan Mladenovic glich in der 9. Minute aus und traf in der 13. Minute erneut. In der 80. Minute stellte Denis Divković per Foulelfmeter auf 3:1. Srbija Ulm klettert mit nun drei Siegen auf Platz sechs, während Blaubeuren auf Platz 13 verharrt.

Die Zuschauer in Wangen sahen ein torreiches Spiel. Patrick Baur brachte die Gäste schon in der 1. Minute in Führung, doch Tim Bucher (8.) und Yannick Huber (11.) drehten das Spiel. Nach dem Ausgleich von Felix Bonelli (50.) schlug Wangen zurück: Justin Schumacher (62.), David Wessle (73.) und Nils Oelmayer mit einem Doppelpack (86. und 90.+3) sorgten für den 6:2-Endstand. Wangen schiebt sich mit diesem Erfolg auf Platz drei, während Schussenried mit 18 Gegentoren auf dem vorletzten Platz festhängt.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel, das durch einen Elfmeter entschieden wurde. Julian Rauner verwandelte in der 61. Minute vom Punkt zum 0:1. Riedlingen konnte danach nicht mehr ausgleichen und musste die dritte Niederlage hinnehmen. Staig dagegen setzt seinen Höhenflug fort und bleibt als Aufsteiger mit nun 13 Punkten Tabellenzweiter.

