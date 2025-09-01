 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: gelöscht gelöscht

Wanfried überrascht – Comebacks in Wilhelmshöhe und Lohfelden

6. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TSV Wolfsang
TusPo Greben

Der sechste Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bot erneut dramatische Momente und späte Entscheidungen. Die TSG Wilhelmshöhe kam im Heimspiel gegen die SG Hombressen/Udenhausen nach einem Rückstand noch zu Ausgleich, während TSV Hertingshausen im torreichen Duell gegen SG Reinhardshagen die Oberhand behielt. VfL Wanfried überzeugte gegen TuSpo Grebenstein, Eintracht Baunatal zeigte SV Espenau erneut Grenzen auf, und das Spitzenspiel zwischen FSC Lohfelden und TSG Sandershausen endete nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten Unentschieden.

Wilhelmshöhe kommt zurück

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
3
3
Abpfiff

Die SG Hombressen/Udenhausen führte früh mit 3:0 durch Tore von Lohne (3.), Müller (22.) und Geule (25.), ließ die TSG Wilhelmshöhe nach der Pause jedoch zurück ins Spiel. Boussida (47.) und Wirth (71.) verkürzten zunächst, ehe Lampert in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Für die SG fühlt sich der Punktverlust trotz Ende einer Niederlagenserie wie eine Niederlage an.

Erneut torreich

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
6
3
Abpfiff

Hertingshausen setzte sich früh mit Toren von Jan Kraus (7., 11., 23., 38.), Tim Kraus (29., Handelfmeter) und Kraushaar (83.) ab, während Bisevac zweimal (12., 25.) und Paar (88.) für Reinhardshagen trafen. Die Gäste leisteten sich zahlreiche individuelle Fehler, die der TSV eiskalt ausnutzte. Für Reinhardshagen bedeutet die erste Saisonniederlage einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.

Früher Rückstand weckt Kaufungen auf

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
3
1
Abpfiff

Nach frühem Rückstand durch Gleim (4.) drehte Kaufungen das Spiel durch Ratcliffe (12.), Boll (29.) und Schneppe per Foulelfmeter (58.). Wolfsanger konnte trotz Überzahl in der Schlussphase die Partie nicht mehr kippen. Beide Teams sahen jeweils eine Gelb-Rote Karte. Kaufungen festigt damit Rang zehn und bleibt im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

Später Nackenschlag

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
0
1
Abpfiff

Die Hausherren dominierten die Begegnung lange Zeit, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Erst in der 88. Minute gelang Yantut für Bosporus der goldene Treffer des Tages. Holzhausen wartet weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison. Der Sieg bringt Bosporus auf Rang vier der Tabelle.

Hektische Schlussphase

Gestern, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
1
3
Abpfiff

Dylan Demirsoy brachte Rothwesten in der 27. Minute in Führung, David Kunz erhöhte in der 75. Minute. Rinat Kabykenov sorgte nur kurz darauf für den Anschlusstreffer (78.), ehe Kunz in der 90. Minute den Endstand markierte. In der hektischen Schlussphase sahen zwei Spieler der Heimelf die rote Karte. Rothwesten behielt die Oberhand und setzte sich im Tabellenmittelfeld fest.

Brombeermänner überzeugen

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
3
1
Abpfiff

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Burdzik kurz nach Wiederanpfiff das 1:0 (48.) und erhöhte später auf 2:0 (69.), bevor Voß das 3:0 markierte (83.). Grebenstein kam nur noch durch Ungewickel (85.) zum Anschlusstreffer. Wanfried überzeugt als Aufsteiger durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und rangiert nun auf Platz elf.

Grenzen erneut aufgezeigt

Gestern, 15:15 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
1
4
Abpfiff

Baunatal erwischte einen Start nach Maß durch Üstün (21.), Espenau glich durch Yarysh (26.) aus. Azizi (38.), Bestmann (88.) und Üstün per Foulelfmeter (90.) sorgten für die Entscheidung. Espenau bleibt weiter sieglos, Baunatal baut seine Serie ungeschlagener Spiele aus und liegt auf Rang fünf.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Gestern, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
2
2
Abpfiff
+Video

Sandershausen führte nach Billing (1.) und Preilowski (36.) mit 2:0, Lohfelden glich durch El Masmoudi (54.) und ein Eigentor von Igel (66.) aus. Die Gastgeber ließen in der zweiten Halbzeit defensiv kaum Chancen zu und sicherten einen verdienten Punkt. Lohfelden übernimmt mit nun 16 Punkten die Tabellenführung.

Aufrufe: 01.9.2025, 14:45 Uhr
Jan GundlachAutor