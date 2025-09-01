Wanfried überrascht – Comebacks in Wilhelmshöhe und Lohfelden

Wilhelmshöhe kommt zurück

Die SG Hombressen/Udenhausen führte früh mit 3:0 durch Tore von Lohne (3.), Müller (22.) und Geule (25.), ließ die TSG Wilhelmshöhe nach der Pause jedoch zurück ins Spiel. Boussida (47.) und Wirth (71.) verkürzten zunächst, ehe Lampert in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Für die SG fühlt sich der Punktverlust trotz Ende einer Niederlagenserie wie eine Niederlage an.

Erneut torreich

Hertingshausen setzte sich früh mit Toren von Jan Kraus (7., 11., 23., 38.), Tim Kraus (29., Handelfmeter) und Kraushaar (83.) ab, während Bisevac zweimal (12., 25.) und Paar (88.) für Reinhardshagen trafen. Die Gäste leisteten sich zahlreiche individuelle Fehler, die der TSV eiskalt ausnutzte. Für Reinhardshagen bedeutet die erste Saisonniederlage einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.

Früher Rückstand weckt Kaufungen auf

Nach frühem Rückstand durch Gleim (4.) drehte Kaufungen das Spiel durch Ratcliffe (12.), Boll (29.) und Schneppe per Foulelfmeter (58.). Wolfsanger konnte trotz Überzahl in der Schlussphase die Partie nicht mehr kippen. Beide Teams sahen jeweils eine Gelb-Rote Karte. Kaufungen festigt damit Rang zehn und bleibt im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

Später Nackenschlag

Die Hausherren dominierten die Begegnung lange Zeit, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Erst in der 88. Minute gelang Yantut für Bosporus der goldene Treffer des Tages. Holzhausen wartet weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison. Der Sieg bringt Bosporus auf Rang vier der Tabelle. Hektische Schlussphase