Wanfried überrascht – Comebacks in Wilhelmshöhe und Lohfelden

Der sechste Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bot erneut dramatische Momente und späte Entscheidungen. Die TSG Wilhelmshöhe kam im Heimspiel gegen die SG Hombressen/Udenhausen nach einem Rückstand noch zu Ausgleich, während TSV Hertingshausen im torreichen Duell gegen SG Reinhardshagen die Oberhand behielt. VfL Wanfried überzeugte gegen TuSpo Grebenstein, Eintracht Baunatal zeigte SV Espenau erneut Grenzen auf, und das Spitzenspiel zwischen FSC Lohfelden und TSG Sandershausen endete nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten Unentschieden.
Wilhelmshöhe kommt zurück
Die SG Hombressen/Udenhausen führte früh mit 3:0 durch Tore von Lohne (3.), Müller (22.) und Geule (25.), ließ die TSG Wilhelmshöhe nach der Pause jedoch zurück ins Spiel. Boussida (47.) und Wirth (71.) verkürzten zunächst, ehe Lampert in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Für die SG fühlt sich der Punktverlust trotz Ende einer Niederlagenserie wie eine Niederlage an.
Erneut torreich
Hertingshausen setzte sich früh mit Toren von Jan Kraus (7., 11., 23., 38.), Tim Kraus (29., Handelfmeter) und Kraushaar (83.) ab, während Bisevac zweimal (12., 25.) und Paar (88.) für Reinhardshagen trafen. Die Gäste leisteten sich zahlreiche individuelle Fehler, die der TSV eiskalt ausnutzte. Für Reinhardshagen bedeutet die erste Saisonniederlage einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.
Früher Rückstand weckt Kaufungen auf
Nach frühem Rückstand durch Gleim (4.) drehte Kaufungen das Spiel durch Ratcliffe (12.), Boll (29.) und Schneppe per Foulelfmeter (58.). Wolfsanger konnte trotz Überzahl in der Schlussphase die Partie nicht mehr kippen. Beide Teams sahen jeweils eine Gelb-Rote Karte. Kaufungen festigt damit Rang zehn und bleibt im Rennen um die oberen Tabellenplätze.
Später Nackenschlag
Die Hausherren dominierten die Begegnung lange Zeit, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Erst in der 88. Minute gelang Yantut für Bosporus der goldene Treffer des Tages. Holzhausen wartet weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison. Der Sieg bringt Bosporus auf Rang vier der Tabelle.
Hektische Schlussphase
Dylan Demirsoy brachte Rothwesten in der 27. Minute in Führung, David Kunz erhöhte in der 75. Minute. Rinat Kabykenov sorgte nur kurz darauf für den Anschlusstreffer (78.), ehe Kunz in der 90. Minute den Endstand markierte. In der hektischen Schlussphase sahen zwei Spieler der Heimelf die rote Karte. Rothwesten behielt die Oberhand und setzte sich im Tabellenmittelfeld fest.
Brombeermänner überzeugen
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Burdzik kurz nach Wiederanpfiff das 1:0 (48.) und erhöhte später auf 2:0 (69.), bevor Voß das 3:0 markierte (83.). Grebenstein kam nur noch durch Ungewickel (85.) zum Anschlusstreffer. Wanfried überzeugt als Aufsteiger durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und rangiert nun auf Platz elf.
Grenzen erneut aufgezeigt
Baunatal erwischte einen Start nach Maß durch Üstün (21.), Espenau glich durch Yarysh (26.) aus. Azizi (38.), Bestmann (88.) und Üstün per Foulelfmeter (90.) sorgten für die Entscheidung. Espenau bleibt weiter sieglos, Baunatal baut seine Serie ungeschlagener Spiele aus und liegt auf Rang fünf.
Zwei unterschiedliche Halbzeiten
Sandershausen führte nach Billing (1.) und Preilowski (36.) mit 2:0, Lohfelden glich durch El Masmoudi (54.) und ein Eigentor von Igel (66.) aus. Die Gastgeber ließen in der zweiten Halbzeit defensiv kaum Chancen zu und sicherten einen verdienten Punkt. Lohfelden übernimmt mit nun 16 Punkten die Tabellenführung.