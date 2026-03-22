Wanfried trotzt dem Spitzenreiter – WBO stoppt Wolfsanger

Im direkten Kellerduell trennten sich der TSV Holzhausen/Reinhardswald und die SG Hombressen/Udenhausen 1:1. André Bauer brachte die Gastgeber früh in Führung (20.), doch Nicola Nölle glich nur drei Minuten später bereits wieder aus (23.). So hilft der Punkt beiden nur begrenzt: Hombressen steht nun bei 23 Punkten, Holzhausen bei 20.

Das überraschendste Ergebnis des Wochenendes kam aus Wanfried. Der VfL trotzte dem bis dahin punktgleichen Spitzenkandidaten Rengershausen ein torloses Remis ab und holte damit einen seltenen, aber wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Für TuSpo ist das 0:0 ein klarer Dämpfer im Titelrennen, für Wanfried dagegen ein Ergebnis mit Signalwirkung – selbst wenn die Lage bei nun 10 Punkten weiter schwierig bleibt.

Die TSG Sandershausen ließ sich die Steilvorlage nicht entgehen und gewann in Wilhelmshöhe klar mit 4:1. Johannes Plasczyk, Jakob Fangmeier, Jonas Preilowski und Maximilian Igel sorgten für die Entscheidung, ehe Lukas Lampert nur noch verkürzte. Weil Wilhelmshöhe zudem zwei Gelb-Rote Karten kassierte, war die Partie spätestens in der Schlussphase eindeutig – und Sandershausen hat nun die Pole Position im Aufstiegsrennen.

Nach dem 0:4 in Wolfsanger zeigte der SV Kaufungen 07 die passende Reaktion und schlug den FC Bosporus Kassel mit 2:0. Ole Wied brachte die Gastgeber in Führung (33.), Tobias Boll machte kurz vor Schluss alles klar (79.). Kaufungen kletterte damit auf 32 Punkte und festigte das breite Mittelfeld, während Bosporus nach dem 6:1 gegen Holzhausen direkt wieder einen Rückschlag einstecken musste.

Anschluss gehalten

TuSpo Grebenstein hat das Nachrücken in die Spitzengruppe mit einem souveränen 2:0 beim TSV Hertingshausen untermauert. Manuel Frey kurz vor der Pause und Steffen Fried nach dem Seitenwechsel erzielten die Treffer für das Team von Marc Sittig, das wegen seiner geringeren Spielzahl weiterhin eine interessante Rolle in der Verfolgergruppe spielt. Hertingshausen rutschte derweil auf 28 Punkte zurück und steckt tiefer im Mittelfeld fest.

Pflicht erledigt

Die SG Reinhardshagen ließ beim Schlusslicht nichts liegen und gewann beim SV Espenau mit 3:0. Lukas Salomon traf doppelt, dazwischen war Andre Paar erfolgreich; bemerkenswert war zudem, dass beide Teams im Spielverlauf jeweils einen Foulelfmeter vergaben. Reinhardshagen schob sich damit auf 37 Punkte heran und ist nun punktgleich mit Bosporus. Serie gerissen