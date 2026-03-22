Wanfried trotzt dem Spitzenreiter – WBO stoppt Wolfsanger

Der 23. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat die Lage an der Spitze verändert. TSG Sandershausen nutzte den Patzer von TuSpo 1912 Rengershausen und ist nach dem Sieg in TSG Wilhelmshöhe mit 54 Punkten nun allein Tabellenführer; Rengershausen kam beim Vorletzten VfL Wanfried nicht über ein Remis hinaus und folgt mit 52 Zählern. Dahinter bleibt es eng: TuSpo Grebenstein ist nach dem Sieg in TSV Hertingshausen auf 40 Punkte geklettert, FSC Lohfelden hielt mit dem späten Unentschieden gegen Eintracht Baunatal Rang vier, während FC Bosporus Kassel nach der Niederlage beim SV Kaufungen zurückfiel.
Punkte geteilt
Im direkten Kellerduell trennten sich der TSV Holzhausen/Reinhardswald und die SG Hombressen/Udenhausen 1:1. André Bauer brachte die Gastgeber früh in Führung (20.), doch Nicola Nölle glich nur drei Minuten später bereits wieder aus (23.). So hilft der Punkt beiden nur begrenzt: Hombressen steht nun bei 23 Punkten, Holzhausen bei 20.
Dickstes Ausrufezeichen des Spieltags
Das überraschendste Ergebnis des Wochenendes kam aus Wanfried. Der VfL trotzte dem bis dahin punktgleichen Spitzenkandidaten Rengershausen ein torloses Remis ab und holte damit einen seltenen, aber wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Für TuSpo ist das 0:0 ein klarer Dämpfer im Titelrennen, für Wanfried dagegen ein Ergebnis mit Signalwirkung – selbst wenn die Lage bei nun 10 Punkten weiter schwierig bleibt.
Vorlage genutzt
Die TSG Sandershausen ließ sich die Steilvorlage nicht entgehen und gewann in Wilhelmshöhe klar mit 4:1. Johannes Plasczyk, Jakob Fangmeier, Jonas Preilowski und Maximilian Igel sorgten für die Entscheidung, ehe Lukas Lampert nur noch verkürzte. Weil Wilhelmshöhe zudem zwei Gelb-Rote Karten kassierte, war die Partie spätestens in der Schlussphase eindeutig – und Sandershausen hat nun die Pole Position im Aufstiegsrennen.
Nichts anbrennen lassen
Nach dem 0:4 in Wolfsanger zeigte der SV Kaufungen 07 die passende Reaktion und schlug den FC Bosporus Kassel mit 2:0. Ole Wied brachte die Gastgeber in Führung (33.), Tobias Boll machte kurz vor Schluss alles klar (79.). Kaufungen kletterte damit auf 32 Punkte und festigte das breite Mittelfeld, während Bosporus nach dem 6:1 gegen Holzhausen direkt wieder einen Rückschlag einstecken musste.
Anschluss gehalten
TuSpo Grebenstein hat das Nachrücken in die Spitzengruppe mit einem souveränen 2:0 beim TSV Hertingshausen untermauert. Manuel Frey kurz vor der Pause und Steffen Fried nach dem Seitenwechsel erzielten die Treffer für das Team von Marc Sittig, das wegen seiner geringeren Spielzahl weiterhin eine interessante Rolle in der Verfolgergruppe spielt. Hertingshausen rutschte derweil auf 28 Punkte zurück und steckt tiefer im Mittelfeld fest.
Pflicht erledigt
Die SG Reinhardshagen ließ beim Schlusslicht nichts liegen und gewann beim SV Espenau mit 3:0. Lukas Salomon traf doppelt, dazwischen war Andre Paar erfolgreich; bemerkenswert war zudem, dass beide Teams im Spielverlauf jeweils einen Foulelfmeter vergaben. Reinhardshagen schob sich damit auf 37 Punkte heran und ist nun punktgleich mit Bosporus.
Serie gerissen
Ein echtes Keller-Lebenszeichen setzte die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit dem klaren 4:0 gegen den formstarken TSV Wolfsanger. Levin Niclas Baumann traf bereits in der 1. und 6. Minute, später erhöhten Martin Witkowskij und Jan Bonnet. Für Wolfsanger, das zuletzt zu den stabileren Teams der Liga gehörte, war das ein überraschend deutlicher Rückschlag; Wettesingen verkürzte dagegen den Abstand nach unten und steht nun bei 18 Punkten.
Später Nackenschlag
Im Verfolgerduell zwischen dem FSC 1924 Lohfelden und Eintracht Baunatal sahen die Großenritter lange wie der Sieger aus. Justin Wieczorek hatte Baunatal kurz vor der Pause in Führung gebracht, ehe Taha Gül in der 89. Minute noch das 1:1 erzielte. Der späte Ausgleich bewahrte Lohfelden davor, im Rennen um die Top vier weiter Boden zu verlieren; Baunatal bleibt nach dem Remis bei 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld.