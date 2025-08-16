Wanfried fordert Eintracht – TSG und Bosporus im Spitzenduell

Während Aufsteiger TSV Holzhausen/Reinhardswald auf den ersten Punktgewinn hofft, geht es an der Spitze zwischen FSC Lohfelden, TusPo Rengershausen, TSG Sandershausen und TuSpo Grebenstein um wichtige Weichenstellungen. Acht Partien stehen am Sonntag auf dem Programm.
Unerwartetes Kellerduell
Im Duell der Aufsteiger aus 2022/23 trifft der Tabellenvierzehnte auf den Vorletzten. Wilhelmshöhe sammelte bislang einen Punkt, Wolfsanger steht nach drei Niederlagen noch mit leeren Händen da. Für beide Mannschaften geht es darum, im direkten Kellerduell den Anschluss nicht früh zu verlieren.
Aufsteiger fordert Absteiger im Spitzenspiel
Der Tabellenvierte Sandershausen (7 Punkte) empfängt den starken Aufsteiger aus Kassel, der mit sechs Zählern dahinter rangiert. Während die TSG offensiv bereits neun Tore markierte, überzeugte Bosporus mit zwei klaren Heimsiegen. Ein echtes Spitzenspiel mit Signalwirkung für beide Seiten.
Beide Teams wollen Anschluss halten
Hertingshausen feierte unter der Woche den ersten Sieg und möchte nun nachlegen. Espenau kassierte zuletzt ein 2:6 in Kaufungen und ist defensiv anfällig. Der direkte Vergleich aus der Vorsaison spricht klar für den TSV.
Plichtsieg für Baunatal?
Aufsteiger Wanfried überraschte mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen und steht auf Platz 8. Nun wartet mit dem Tabellensechsten Eintracht Baunatal ein Titelkandidat, der am Mittwoch 3:0 in Holzhausen gewann. Für die Gäste ist es ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaftsambitionen.
Schwere Aufgabe für die Vereinigten
Die Gastgeber warten nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg, Grebenstein reist als Tabellendritter mit sieben Zählern an. Während die SG bislang nur ein Tor erzielte, glänzt Tuspo mit zehn Treffern – acht davon durch Torjäger Manuel Frey. Der Favorit ist klar, dennoch gilt das Kreisduell als stets umkämpft.
Knüpft Kaufungen an Donnerstag an?
Kaufungen hat nach dem 6:2 gegen Espenau Rückenwind und will nun auch gegen den Spitzenreiter bestehen. Rengershausen gewann alle drei Spiele und führt die Tabelle mit makelloser Bilanz an. Ein echter Härtetest für die ambitionierten Hausherren.
Premiere gegen direkten Konkurrenten
Holzhausen steht nach drei Niederlagen gegen Topteams noch ohne Punkt da und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz. Gegner Rothwesten feierte beim 5:4 gegen Wilhelmshöhe den ersten Saisonsieg, musste sich aber unter der Woche deutlich gegen Aufsteiger Bosporus geschlagen geben. Beide Teams schielen auf Zähler gegen die direkte Konkurrenz im unteren Tabellendrittel.
SG H/U unter Druck?
Der Tabellenzweite Lohfelden gewann bisher alle drei Partien und geht mit Rückenwind in das Heimspiel. Gästeteam Hombressen/Udenhausen wartet noch auf den ersten Auswärtspunkt und zeigte zuletzt trotz Niederlagen ordentliche Ansätze. Die Rollenverteilung ist klar, auch wenn Lohfelden auf Torjäger Jusufi verzichten muss.