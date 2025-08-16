Wanfried fordert Eintracht – TSG und Bosporus im Spitzenduell

Hertingshausen feierte unter der Woche den ersten Sieg und möchte nun nachlegen. Espenau kassierte zuletzt ein 2:6 in Kaufungen und ist defensiv anfällig. Der direkte Vergleich aus der Vorsaison spricht klar für den TSV.

Aufsteiger Wanfried überraschte mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen und steht auf Platz 8. Nun wartet mit dem Tabellensechsten Eintracht Baunatal ein Titelkandidat, der am Mittwoch 3:0 in Holzhausen gewann. Für die Gäste ist es ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaftsambitionen.

Schwere Aufgabe für die Vereinigten

Die Gastgeber warten nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg, Grebenstein reist als Tabellendritter mit sieben Zählern an. Während die SG bislang nur ein Tor erzielte, glänzt Tuspo mit zehn Treffern – acht davon durch Torjäger Manuel Frey. Der Favorit ist klar, dennoch gilt das Kreisduell als stets umkämpft.

Knüpft Kaufungen an Donnerstag an?

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 live PUSH

Kaufungen hat nach dem 6:2 gegen Espenau Rückenwind und will nun auch gegen den Spitzenreiter bestehen. Rengershausen gewann alle drei Spiele und führt die Tabelle mit makelloser Bilanz an. Ein echter Härtetest für die ambitionierten Hausherren.

Premiere gegen direkten Konkurrenten

Holzhausen steht nach drei Niederlagen gegen Topteams noch ohne Punkt da und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz. Gegner Rothwesten feierte beim 5:4 gegen Wilhelmshöhe den ersten Saisonsieg, musste sich aber unter der Woche deutlich gegen Aufsteiger Bosporus geschlagen geben. Beide Teams schielen auf Zähler gegen die direkte Konkurrenz im unteren Tabellendrittel. SG H/U unter Druck?