Allgemeines
Wanfried fordert Eintracht – TSG und Bosporus im Spitzenduell

3. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Während Aufsteiger TSV Holzhausen/Reinhardswald auf den ersten Punktgewinn hofft, geht es an der Spitze zwischen FSC Lohfelden, TusPo Rengershausen, TSG Sandershausen und TuSpo Grebenstein um wichtige Weichenstellungen. Acht Partien stehen am Sonntag auf dem Programm.

Unerwartetes Kellerduell

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
14:00

Im Duell der Aufsteiger aus 2022/23 trifft der Tabellenvierzehnte auf den Vorletzten. Wilhelmshöhe sammelte bislang einen Punkt, Wolfsanger steht nach drei Niederlagen noch mit leeren Händen da. Für beide Mannschaften geht es darum, im direkten Kellerduell den Anschluss nicht früh zu verlieren.

Aufsteiger fordert Absteiger im Spitzenspiel

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
15:00live

Der Tabellenvierte Sandershausen (7 Punkte) empfängt den starken Aufsteiger aus Kassel, der mit sechs Zählern dahinter rangiert. Während die TSG offensiv bereits neun Tore markierte, überzeugte Bosporus mit zwei klaren Heimsiegen. Ein echtes Spitzenspiel mit Signalwirkung für beide Seiten.

Beide Teams wollen Anschluss halten

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SV Espenau
SV EspenauEspenau
15:00live

Hertingshausen feierte unter der Woche den ersten Sieg und möchte nun nachlegen. Espenau kassierte zuletzt ein 2:6 in Kaufungen und ist defensiv anfällig. Der direkte Vergleich aus der Vorsaison spricht klar für den TSV.

Plichtsieg für Baunatal?

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
15:00live

Aufsteiger Wanfried überraschte mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen und steht auf Platz 8. Nun wartet mit dem Tabellensechsten Eintracht Baunatal ein Titelkandidat, der am Mittwoch 3:0 in Holzhausen gewann. Für die Gäste ist es ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaftsambitionen.

Schwere Aufgabe für die Vereinigten

Morgen, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
15:00

Die Gastgeber warten nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg, Grebenstein reist als Tabellendritter mit sieben Zählern an. Während die SG bislang nur ein Tor erzielte, glänzt Tuspo mit zehn Treffern – acht davon durch Torjäger Manuel Frey. Der Favorit ist klar, dennoch gilt das Kreisduell als stets umkämpft.

Knüpft Kaufungen an Donnerstag an?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
15:00live

Kaufungen hat nach dem 6:2 gegen Espenau Rückenwind und will nun auch gegen den Spitzenreiter bestehen. Rengershausen gewann alle drei Spiele und führt die Tabelle mit makelloser Bilanz an. Ein echter Härtetest für die ambitionierten Hausherren.

Premiere gegen direkten Konkurrenten

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00

Holzhausen steht nach drei Niederlagen gegen Topteams noch ohne Punkt da und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz. Gegner Rothwesten feierte beim 5:4 gegen Wilhelmshöhe den ersten Saisonsieg, musste sich aber unter der Woche deutlich gegen Aufsteiger Bosporus geschlagen geben. Beide Teams schielen auf Zähler gegen die direkte Konkurrenz im unteren Tabellendrittel.

SG H/U unter Druck?

Morgen, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
15:30live

Der Tabellenzweite Lohfelden gewann bisher alle drei Partien und geht mit Rückenwind in das Heimspiel. Gästeteam Hombressen/Udenhausen wartet noch auf den ersten Auswärtspunkt und zeigte zuletzt trotz Niederlagen ordentliche Ansätze. Die Rollenverteilung ist klar, auch wenn Lohfelden auf Torjäger Jusufi verzichten muss.

