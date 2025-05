Wandlitz und Wriezen kämpfen um den Platz im gesicherten Mittelfeld

Wriezen hingegen kassierte am Wochenende eine empfindliche 0:4-Heimniederlage gegen Kellerkind Prenzlau. Zwei Platzverweise – darunter ein glattes Rot gegen Andreas Elischer – sowie individuelle Fehler machten die Hoffnung auf Punkte früh zunichte. Die Mannschaft steht unter Druck, will sie nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen werden.

Ein Blick auf das Torverhältnis zeigt: Wandlitz hat mit 55:46 ein klares Plus, Wriezen mit 44:46 eine fast ausgeglichene Bilanz. Ein Sieg bringt dem Gewinner dieses Nachholspiels einen komfortablen Vorsprung und würde das Thema Klassenerhalt wohl vorzeitig entschärfen. Spannung ist garantiert – denn beide Teams wissen um die Tragweite dieser Partie.