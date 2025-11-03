Wandlitz gewinnt Torfestival, Spitzenreiter Gartz mit Reaktion

– Foto: Jens Körner

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 9. Spieltags

Der 9. Spieltag der Landesklasse Nord hatte alles: packende Duelle, torreiche Spiele und ein überragendes Spitzenteam aus Gartz. Während sich Joachimsthal und Wandlitz in einem wahren Offensivrausch begegneten, sorgte Gartz mit einem 4:0 über Velten für klare Verhältnisse an der Spitze.

Ein Spiel, das die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden. 207 Fans erlebten ein Offensivfeuerwerk mit zehn Toren in Joachimsthal. Bereits in der 2. Minute brachte Sebastian Temma den FSV in Führung, ehe er in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Danach übernahm Wandlitz das Kommando: Roman Schmidt (33.), Dennis Kabelitz (37. und 41.), Paul Roller (44.), Tim Simon (45.+1) und Marcel Petrahn (45.+2) drehten die Partie innerhalb von nur zwölf Minuten in ein 6:2. Nach der Pause sorgten erneut Sebastian Temma (52.) und Lukas Gaedeke (82.) für Ergebniskosmetik. Wandlitz feierte damit einen spektakulären Auswärtssieg, während Joachimsthal trotz Temmas Dreierpack leer ausging. ---

Im Kellerduell setzte Klosterfelde II ein deutliches Zeichen. Vor 50 Zuschauern brachte Willi Berg sein Team früh in Führung (2.), Maximilian Boritzki legte in der 35. Minute nach. Max Herrmann verkürzte kurz vor der Pause (41.), doch erneut Willi Berg (48.) stellte den alten Abstand her. In der 61. Minute sah Pavlo Moherchuk Gelb-Rot, und Ahrensfelde musste die Partie in Unterzahl beenden. Luc John-Poul Dräger (73.) und Morten Jechow (90.+1) sorgten schließlich für den klaren Endstand. Klosterfelde feierte den dritten Saisonsieg und kletterte aus der Abstiegszone, während Ahrensfelde weiter am Tabellenende verharrt. ---

Für den Aufsteiger aus Lunow/Oderberg endete die Erfolgsserie abrupt. 251 Zuschauer sahen, wie Wriezen durch Sebastian Juhre (38.) und Friedrich Tänzer (65.) mit 2:0 in Führung ging. Zwar verkürzte Niklas Prillwitz in der 78. Minute, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Wriezen erkämpfte sich damit den zweiten Saisonsieg, während Lunow als Verlierer vom Platz ging. ---

Der FC Strausberg zeigte gegen Schönow, warum er zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Joel Wilhelm traf in der 26. Minute zur Führung, Moritz Röhr erhöhte nur zehn Minuten später (36.) und sorgte in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand. Vor 89 Zuschauern dominierte Strausberg das Geschehen und wahrte den Anschluss an Tabellenführer Gartz. Schönow musste dagegen seine vierte Saisonniederlage hinnehmen. ---

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau setzt seinen Aufwärtstrend fort. Enrico Bressel erzielte in der 13. Minute das 1:0, ehe Florian Redmann in der 35. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Sachsenhausen II fand gegen die kompakte Prenzlauer Defensive kein Mittel und blieb erstmals seit Wochen ohne Torerfolg. Vor 144 Zuschauern feierten die Gastgeber einen Heimsieg und festigten damit ihren Platz im sicheren Mittelfeld. ---

Was für ein Nachmittag in Birkenwerder! Die Gastgeber überraschten den Favoriten aus Oberkrämer mit einer beeindruckenden Vorstellung. Zwar brachte Philip Pfefferkorn die Gäste früh in Führung (12.), doch Dominic Webers (27.) und Patrick Materne (41.) drehten die Partie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Luca Ostendorf zum 2:2 aus (45.+3), bevor Birkenwerder nach der Pause aufdrehte: Dominic Webers (49.), Eric Stephan per Foulelfmeter (54.) und Luca Maurice Fleck (67.) sorgten für den Heimsieg. ---

Der Spitzenreiter zeigte eine Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche – und was für eine. Rafal Gnap war der Mann des Spiels: Er traf in der 9., 27. und 32. Minute und erzielte damit einen lupenreinen Hattrick. Pawel Andrzejewski setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt. Vor 135 Zuschauern dominierte Gartz von Beginn an und ließ keine Zweifel an seiner Tabellenführung. Mit nun acht Siegen aus elf Spielen bleibt die Mannschaft das Maß aller Dinge in der Liga. ---