Wandlitz gegen Joachimsthal - ein Abend mit Brisanz

Die Landesklasse Nord macht keine Pause. Während der Rest der Liga wartet, steht heute Abend ein einzelnes Nachholspiel auf dem Programm - und es hat mehr Sprengkraft, als es auf den ersten Blick scheint. Der 1. FV Eintracht Wandlitz empfängt die FSV Schorfheide Joachimsthal. Beide Mannschaften haben noch ein Spiel weniger ausgetragen als die meisten Konkurrenten - beide kämpfen um jeden Punkt im dichten Mittelfeld der Tabelle, wo vier Punkte über sieben Mannschaften entscheiden.
Das Hinspiel war ein Spektakel: Wandlitz gewann auswärts mit 6:4 in Joachimsthal - ein torreiches Duell, das die Offensivqualitäten beider Mannschaften eindrucksvoll unter Beweis stellte. Heute, auf eigenem Platz, geht Wandlitz als Gastgeber in eine Begegnung, die für beide Seiten wegweisend sein kann.
Wandlitz steht aktuell mit 32 Punkten auf Rang zwölf - bei erst 25 absolvierten Spielen. Ein Sieg heute Abend würde den FV auf mindestens 35 Punkte bringen und den Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen. Die Ausgangslage ist also verlockend, der Druck aber auch spürbar: Im engen Mittelfeld der Tabelle, wo Platz sieben bis zwölf gerade einmal drei Punkte trennen, kann ein einzelnes Ergebnis die Rangfolge erheblich verschieben.
Joachimsthal kommt nach Wandlitz mit frischem Selbstvertrauen im Gepäck: Zuletzt besiegte die FSV den Tabellenführer FC Strausberg mit 3:1 - eine Sensation, die in der Liga für Aufsehen sorgte. Mit 32 Punkten aus 25 Spielen ist Joachimsthal punktgleich mit Wandlitz, steht aber auf Rang zehn. Auch für die Schorfheider ist dieses Nachholspiel eine echte Chance, sich im Klassement nach oben zu schieben. Wer heute gewinnt, verschafft sich Luft - wer verliert, gerät in Erklärungsnot. Ein Abend, der in der Landesklasse Nord seine Spuren hinterlassen wird.
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