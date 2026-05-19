Wandlitz gegen Joachimsthal - ein Abend mit Brisanz

Das Hinspiel war ein Spektakel: Wandlitz gewann auswärts mit 6:4 in Joachimsthal - ein torreiches Duell, das die Offensivqualitäten beider Mannschaften eindrucksvoll unter Beweis stellte. Heute, auf eigenem Platz, geht Wandlitz als Gastgeber in eine Begegnung, die für beide Seiten wegweisend sein kann.

Wandlitz steht aktuell mit 32 Punkten auf Rang zwölf - bei erst 25 absolvierten Spielen. Ein Sieg heute Abend würde den FV auf mindestens 35 Punkte bringen und den Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen. Die Ausgangslage ist also verlockend, der Druck aber auch spürbar: Im engen Mittelfeld der Tabelle, wo Platz sieben bis zwölf gerade einmal drei Punkte trennen, kann ein einzelnes Ergebnis die Rangfolge erheblich verschieben.