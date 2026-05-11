Waltruderinger Siegesserie hält auch bei Aschheim II 

Kapitän Flo Horst war Teil einer konzentrierten Defensivleistung, die Basis des vierten Sieges in Folge war – Foto: TSVW

Für das letzte Auswärtsspiel der Saison 25/26 ging es für die Waldtruderinger Zweitvertretung zum FC Aschheim II. Da man die letzten drei Spiele am Stück für sich entscheiden konnte, wollte man weitere Punkte holen und zumindest temporär in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Der ansonsten aber recht geringen sportlichen Relevanz der Begegnung war es wohl geschuldet, dass zunächst wenig Tempo im Spiel beider Mannschaften zu finden war. Die Gäste versuchten auf dem großen Aschheimer Hauptplatz kompakt zu stehen, während den Hausherren mit dem überlassenen Ball wenig einfiel. Eine erste Annäherung der Gastgeber kam dann über links, als die defensive Staffelung nicht ganz stimmte: der Abschluss aus der Bedrängung ging aber an den Außenpfosten und von da ins Aus. Waldtrudering lauerte auf schnelles Umschalten, den ersten vielversprechenden Versuchen gegen die hoch stehende gegnerische Verteidigung fehlte aber die letzte Überzeugung. Nach Ablauf der Anfangsviertelstunde fand sich dann Gaber nach langem Zuspiel von Reck, das wohl John gegolten hatte und durchrutschte, frei vor dem Aschheimer Schlussmann und schloss souverän zur Gästeführung ab (17.). Aschheim schien nun bemüht, den Ausgleich zu erzielen, und rückte weiter auf, sodass sich noch mehr Platz für schwarz-gelbe Konter ergab. Mindestens einer hätte dann auch zu einem weiteren Treffer der Gäste führen können, wenn nicht gar müssen: John wurde per schöner Halbfeldflanke von Bachmann in Szene gesetzt, die auf (ein durchaus mögliches) Abseits verweisenden Aschheimer Innenverteidiger ließen den Stürmer alleine ziehen, doch dieser hatte wohl zu viel Zeit zum Überlegen und zielte ohne Druck aus ca. 11 Metern zentral auf den Keeper. Der Abpraller, der beim nachgerückten Mast landete, flog aus ähnlicher Distanz wieder in die Arme des Keepers. Da aber auch die Hausherren entweder an konzentriert verteidigenden Waldtruderingern nicht vorbeikamen, oder sich das Leben durch unpräzise Zuspiele selbst schwer machten, lief die Partie bis zur Pause auf überschaubarem Niveau vor sich hin.

Nach dem Seitenwechsel war der Ball weiterhin hauptsächlich in den Reihen der Aschheimer, ohne dass die Gastgeber aber merklich Gefahr Richtung Tor ausstrahlten. Meist wurde aus dem Halbfeld geflankt, die hohen Bälle waren jedoch leichte Beute für die großgewachsene und konzentriert agierende Waldtruderinger 4er-Kette, bestehend aus Doose, Reck, Bachmann und Horst, der ein Kopfballduell nach dem anderen gewann. Mit andauernder Spielzeit gelang es den Gästen jedoch immer weniger, für Entlastung zu sorgen, sodass die Feldüberlegenheit der Aschheimer immer klarer wurde. Wirklich brenzlig wurde es jedoch nur selten, einmal löschte Doose in letzter Linie per starkem Tackling und Schneidawind entschärfte lässig einen Abschluss aufs kurze Eck. In der Schlussphase konnte man dann auf Seiten der Waldtruderinger wieder ein paar Nadelstiche setzen und hätte beinahe vorzeitig den Sack zugemacht: der durch von Mallek freigespielte Niksch entschied sich aber gegen den Abschluss und für den Querpass zurück und ließ so die Gelegenheit verstreichen. Einige weitere Aktionen wurden trotz riesiger Räume in der gegnerischen Verteidigung bei sichtbar schwindenden Kräften nicht konsequent zu Ende gespielt. Nachdem aber auch die angezeigten 2 Minuten Nachspielzeit und ein letzter Aschheimer Freistoß schadlos überstanden wurden, gingen weitere 3 Punkte mit an den Rotkehlchenweg.