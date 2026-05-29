Der SV Blau-Weiß Waltershofen (hier mit Jan Bilharz und David Merkle im Spiel gegen den SC Wyhl) wollen den eigenen Fans zum Saisonabschluss eine überzeugende Leistung präsentieren. – Foto: Achim Keller

Nach einem Jahr in der Landesliga kehrt der SV Blau-Weiß Waltershofen in die Bezirksliga zurück. Obwohl die Tuniberger die Runde als Tabellenletzter beenden, möchten sie die Erfahrung nicht missen.

Zum Saisonabschluss steht nochmal ein Highlight an, das Heimspiel gegen den FSV Rot-Weiß Stegen. Den Gegner hätten sich die Blauweißen gerne zum Vorbild genommen. „In den vergangenen Jahren war es meist so, dass Stegen eine eher schwache Hinrunde gespielt hat, aber in der Rückrunde viel gepunktet hat“, sagt BW-Spielertrainer Giuseppe Paletta. In der Landesliga gehörten die Dreisamtäler inzwischen zum gehobenen Mittelfeld und werde seiner Mannschaft viel abverlangen. Vor eigenem Publikum will sich Waltershofen aber ins Zeug legen. Weiterlesen: Der SV Blau-Weiß Waltershofen verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Landesliga (BZ-plus)