Waltershofen hat das Glück des Tüchtigen

Bezirksliga-Spitzenreiter SV Blau-Weiß Waltershofen konnte im Nachholspiel am Mittwochabend den Verfolger SG Prechtal/Oberprechtal distanzieren. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt nunmehr stolze zwölf Punkte. Aus Sicht der Gastgeber besonders bitter: Der entscheidende Treffer war ein Eigentor!

Schiedsrichter: Yannick Pelka (Umkirch) - Zuschauer: 200

Es lief die 75. Spielminute, als Carlo Rösler, einer der Topscorer des SV Blau-Weiß Waltershofen, zum Eckstoß antrat. Der Ball sauste in den Strafraum, und im allgemeinen Gedränge unterlief dem Prechtäler Santiago Fischer unglücklich das Eigentor. Die Gastgeber drängten in der Folge auf den Ausgleich, verzeichneten aber nur wenige Hochkaräter - bis in die Nachspielzeit, als Niklas Vogt den Ball über das Tor setzte.