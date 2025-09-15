Walter lässt SGM jubeln- Sieg im Derby gegen Oberelchingen

Die SGM dreht Derby und feiert ihren ersten Saisonsieg in der noch jungen Kreisliga
A Saison.
Das Spiel begann mit Abtasten auf beiden Seiten. Keine der beiden Teams, welche
noch ihre Form suchen, wollte dem anderen ins offene Messer rennen. So
entwickelte sich ein Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Oberelchingen
stand tief und versuchte ihr Glück mit schnellen Kontern, die SGM hatte in dieser
Phase Mitte der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, ohne sich aber gut ins Szene setzen
zu können. Mitte der 1. Halbzeit versuchte dann der Gast es mit einem einfach
langen Ball über die letzte Kette, die SGM stand falsch und der bullige Stürmer der
Gäste nutze dies zur 1:0 Führung. Der Gastgeber schüttelte sich kurz und erzielte
postwendend den 1:1 Ausgleich. Elias Walter nahm sich an und drosch den Ball aus
gut 20 Metern mit Hilfe des Gästetorhüters ins Netz.
Unverändert wurden die Seiten gewechselt. Der Gast stand weiter tief und wartete
auf Fehler unsererseits, welcher auch nicht lange auf sich warten ließ. Dieser Schock
mussten die Gastgeber ein wenig verdauen. Die SGM versuchte es weiterhin mit
schnellen Bällen über die Außenbahnen gefährlich in den 16ner zu kommen. Immer
wieder war aber ein Abwehrbein der Gäste dazwischen. Als dann die
Schlussviertelstunde eingeläutet wurde, fasste sich erneut Elias Walter ein Herz und
jagte das runde Leder aus ca. 25Meter in die Maschen. Die SGM blieb dann auf dem
Gaspedal und wollte unbedingt die 3 Punkte in Albeck behalten. Ein langer Ball aus
der Abwehr wurde verlängert und Nico Lonsinger nahm diesen direkt und setze den
Ball unhaltbar kurz vor Ende zum umjubelten 3:2 in den Winkel. Die SGM feiert somit
einen wichtigen ersten Heimsieg.