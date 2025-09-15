Walter lässt SGM jubeln- Sieg im Derby gegen Oberelchingen

Die SGM dreht Derby und feiert ihren ersten Saisonsieg in der noch jungen Kreisliga

A Saison.

Das Spiel begann mit Abtasten auf beiden Seiten. Keine der beiden Teams, welche

noch ihre Form suchen, wollte dem anderen ins offene Messer rennen. So

entwickelte sich ein Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Oberelchingen

stand tief und versuchte ihr Glück mit schnellen Kontern, die SGM hatte in dieser

Phase Mitte der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, ohne sich aber gut ins Szene setzen

zu können. Mitte der 1. Halbzeit versuchte dann der Gast es mit einem einfach

langen Ball über die letzte Kette, die SGM stand falsch und der bullige Stürmer der

Gäste nutze dies zur 1:0 Führung. Der Gastgeber schüttelte sich kurz und erzielte

postwendend den 1:1 Ausgleich. Elias Walter nahm sich an und drosch den Ball aus

gut 20 Metern mit Hilfe des Gästetorhüters ins Netz.

Unverändert wurden die Seiten gewechselt. Der Gast stand weiter tief und wartete

auf Fehler unsererseits, welcher auch nicht lange auf sich warten ließ. Dieser Schock

mussten die Gastgeber ein wenig verdauen. Die SGM versuchte es weiterhin mit

schnellen Bällen über die Außenbahnen gefährlich in den 16ner zu kommen. Immer

wieder war aber ein Abwehrbein der Gäste dazwischen. Als dann die

Schlussviertelstunde eingeläutet wurde, fasste sich erneut Elias Walter ein Herz und

jagte das runde Leder aus ca. 25Meter in die Maschen. Die SGM blieb dann auf dem

Gaspedal und wollte unbedingt die 3 Punkte in Albeck behalten. Ein langer Ball aus

der Abwehr wurde verlängert und Nico Lonsinger nahm diesen direkt und setze den

Ball unhaltbar kurz vor Ende zum umjubelten 3:2 in den Winkel. Die SGM feiert somit

einen wichtigen ersten Heimsieg.