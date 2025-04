Walsum gewinnt Kellerkracher, Rhenania Hamborn kurz vor Aufstieg

Die Rhenania marschiert weiter an der Tabellenspitze. Zwar musste die Elf von Sebastian Balzer früh den Rückstand durch Lucas Zyla (17.) einstecken, doch konnte mit der überlegenen individuellen Klasse das Spiel im weiteren Verlauf noch locker drehen. Allmählich könnte Hamborn auch schon die Taschenrechner auspacken. Spielt die Konkurrenz mit, könnte schon am kommenden Spieltag der Aufstieg dingfest gemacht werden.

SV Rhenania Hamborn – SC Wacker Dinslaken 5:1

SV Rhenania Hamborn: Cihan Ezer, Gennaro Harling, Dursun Can, Batuhan Dikyol, Samuel Kaba Frimpong, Besnik Misini, Tuna-Han Cakmak, Selahattin Güner, Ahmed Zahit Behadir, Blinort Namoni - Trainer: Sebastian Balzer

SC Wacker Dinslaken: Jean Luc Kölle, Hauke Ole Würzler, Timon Büsdorf, Simon Daniel Köhler, Erol Veljovic, Kai Joskowiak, Nico Kerseboom, Lucas Dziecichowicz, Mats Zimmer, Lucas Zyla, Maneh Haji Khadida

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 84

Tore: 0:1 Lucas Zyla (17.), 1:1 Besnik Misini (26.), 2:1 Blinort Namoni (37.), 3:1 Ahmed Zahit Behadir (56.), 4:1 Blinort Namoni (63.), 5:1 Umut Calik (73.)

TuS Mündelheim II – TV Jahn Hiesfeld 3:4 TuS Mündelheim II: Tobias Grabert, Laurenz Alexander Deck, Mikael Zeiler, Anil Sarikaya, Gianluca Van Megen, Sven Holländer, Marek Fröhlich, Georgios Kiakos, Michael Schmack, Nico Brönner (68. Nico Romich), Pierre Hansmeier - Trainer: Tim Sobisch TV Jahn Hiesfeld: Mats Bennmann, Luca Andreas Maltig, Can Mikail Nazikkol, Tom Schürmann (70. Matthias Ortmann), Kilian Björn Tack, Fynn Buhren, Emre Fidan, Grady Mayasi, Ben Ziermann, Mika Ondra, Domenik Verhufen - Trainer: Stefan Rausch - Trainer: Silvano Bedrina Schiedsrichter: Henrik Silas Schneider - Zuschauer: 40 Tore: 0:1 Grady Mayasi (5.), 0:2 Fynn Buhren (8.), 1:2 Pierre Hansmeier (10.), 2:2 Michael Schmack (28.), 2:3 Tom Schürmann (31.), 3:3 Laurenz Alexander Deck (41.), 3:4 Domenik Verhufen (55.)

RW Selimiyespor Lohberg – SV Hamborn 1890 7:2

RW Selimiyespor Lohberg: Baris Tekin, Cem Aydin, Birol Yilmaz, Vedad Colakovic, Kubilay Aydin (67. Yakup Ince), Serkan Durmaz (66. Dinh Phong Truong), Enis Cabri, Tolga Usta (83. Etem Tigli), Orkan Güclü, Umut Can Yilmaz (57. Tayfun Kazkondu), Samet Caliskan (75. Abdullah Barut) - Trainer: Mustafa Güclü - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin

SV Hamborn 1890: Abdalla Alfassaa, Joel Seidelmann - Trainer: Yilmaz Uzun - Trainer: Haci-Ahmet Bayram

Schiedsrichter: Manuel Weiß

Tore: 1:0 Enis Cabri (31.), 1:1 (43.), 1:2 (45.+2), 2:2 Kubilay Aydin (45.+4), 3:2 Umut Can Yilmaz (50.), 4:2 Tayfun Kazkondu (61.), 5:2 Samet Caliskan (63.), 6:2 Orkan Güclü (83.), 7:2 Enis Cabri (90.)

Besondere Vorkommnisse: Tayfun Kazkondu (RW Selimiyespor Lohberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (61.).