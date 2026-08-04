Walsheim nach Liga-Fehlstart im Pokal weiter

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen vor dem Landesliga-Pokalduell zwischen der SG Hassel und den Sportfreunden Walsheim nicht sein können. Die St. Ingberter haben ihr erstes (Heim-)Spiel gegen die Zweite des Verbandsligisten SV Bliesmengen-Bolchen mit 3:1 gewonnen und genossen am Dienstagabend Heimvorteil, die Gersheimer mussten beim Verbandsliga-Absteiger FV Biesingen eine 0:2-Pleite akzeptieren. Dennoch siegten die Gäste am Dienstagabend deutlich mit 6:2 (4:1).

Die Sportfreunde Walsheim haben ihren Fehlstart in die Liga gleich zwei Tage später im Pokalspiel beim ehemaligen Verbandsligisten SG Hassel korrigiert. Das Team aus dem Gersheimer Gemeindeteil gewann beim Ligakonkurrenten SG Hassel mit 6:2 (4:1) und zog ziemlich problemlos in die zweite Runde ein.

Julian Maus konnte bereits in der 6. Minute den ersten Gäste-Treffer erzielen, dem Constantin Otto in der 11. Minute schnell das 0:2 folgen ließ. Hassel riss sich nun etwas am Riemen, kam besser ins Spiel und wollte sich nicht schon nach einer Viertelstunde geschlagen geben. Der Mut wurde in der 16. Minute durch Luca Scholer belohnt, der den 1:2-Anschlußtreffer erzielen konnte. Doch vor der Pause zog Walsheim durch zwei Treffer innerhalb von drei Minuten davon. Tim Schreiner stellte in der vorletzten Minute der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her, Fynn Klein legte noch vor dem Pausenpfiff das 1:4 nach. Auch das erste Tor des zweiten Durchgangs erzielten die Sportfreunde, wieder war es Klein, der zum 1:5 traf (50.). Hassel gab aber noch nicht auf, Marlon Buljan verkürzte in der 57. Minute noch mal auf 2:5. Doch mit dem 2:6 durch Benjamin Weickel (63.) war die Sache dann erledigt, auch wenn Hassel noch mal durch Kevin Reiter (66.) verkürzen konnte. Für Hassel ist die Pokalrunde somit bereits nach dem ersten Spiel beendet.

Gäste-Spielertrainer Manuel Weydmann, der heute pausierte, sagte nach dem Spiel: "Wir wollten heute unser erstes Saisonspiel gewinnen, auch wenn der Pokal nicht die höchste Priorität besitzt, zumal es unter der Woche war. Dennoch sind wir natürlich froh, gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir auch am Freitag im vorgezogenen Spiel gegen den Aufsteiger FC Bierbach gewinnen. Wir sind durch unser Umschaltspiel und durch daraus resultierende Konter gut ins Spiel gekommen. Wir wollten auf Dienstag vorziehen, weil unser Heimspiel bereits am Freitag ist. Wir sind Hassel sehr dankbar, dass sie da zugestimmt haben. Matthias Schmidt hatte Adduktorenprobleme, Philipp Freidinger war beruflich verhindert, und ich könnte am Freitag auch selbst mitwirken".