Walsdorfer Defensiv-Experten auf dem Weg zum nächsten Meilenstein Nur ein Kreisoberligist des Bundeslandes hat noch weniger Gegentore kassiert als die Walsdorfer +++ Bis auf eine Ausnahme fängt sich der SVW in der Liga nur einen oder keinen Treffer von Anna-Lena Brandscheid/Philipp Durillo · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Experten im Tore verhindern: Lukas Ernst und der SV Walsdorf bilden eine Top-Defensive. In Hessen hat zwischen Kreisoberliga und Hessenliga nur ein Team weniger Treffer kassiert als der SVW. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Idstein. Der SV Walsdorf spielt eine überragende Kreisoberliga-Saison und steht momentan in der Tabelle auf Platz eins. Beim genaueren Blick auf die Tabelle fällt dabei vor allem ein Wert auf: Denn der SVW kassiert extrem wenig Gegentore. Zwölf Gegentore sind es bislang in 22 Spielen, im Schnitt also nur ein Gegentor in knapp zwei Spielen. In allen hessischen Kreisoberligen gibt es derzeit mit Viktoria Nidda (KOL Büdingen) nur ein Team, das noch weniger Gegentreffer, nämlich elf, kassiert hat. Auch in den höheren Klassen bis zur Hessenliga gibt es kein Team, das weniger Treffer kassiert hat außer Nidda und Walsdorf.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Entweder null oder ein Gegentor: So liefen bislang 21 von 22 Saisonspiele der Blau-Weißen. In der Liga gelang es bislang nur der SG Laufenselden, mehr als einen Treffer gegen Walsdorf zu erzielen - und zwar beim 2:1-Erfolg Mitte Oktober. Der SG-Trainer Stefan Kopf erinnert sich an das Spiel, bei dem der pfeilschnelle Kai Rehbein mit zwei Treffern (einem davon in der Nachspielzeit) zum Matchwinner wurde: „Wir haben defensiv sehr kompakt gestanden und haben versucht, über das Zentrum schnell in die Tiefe zu spielen. Ein Remis wäre damals eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Es war Matchglück, dass wir durch die letzte Aktion das Spiel für uns entscheiden konnten“, erklärt der Trainer von Laufenselden.

Sven Ott, Spielertrainer und Innenverteidiger beim SVW, verrät das Erfolgsgeheimnis der Walsdorfer Defensive, die am vergangenen Wochenende beim 3:0-Heimsieg gegen Beuerbach bereits zum zehnten Mal ohne Gegentor blieb (zwei Spiele gewann der SVW bislang kampflos 3:0): „Das sind alles gute Jungs, sie haben verstanden, gut zu verteidigen. Wir spielen geduldig und setzen den Gegner unter Druck, ziehen das Spiel so oft auf unsere Seite“, sagt der Trainer Sven Ott zur Defensiv-Taktik seiner Mannschaft. Bei der auch die vorne postierten Spieler eine wichtige Rolle einnehmen. "Dadurch, dass sie den Gegner schon früh im Spielaufbau stören, wird der Ball oft unkontrollierter nach vorne gespielt. Das macht es uns in der Abwehr leichter, die Angriffe zu verteidigen."