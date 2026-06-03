Walsdorf: "Bock, Gruppenliga zu spielen"

Walsdorf. Der SV Walsdorf macht bereits um 19 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz (ohne Flutlicht) den Anfang der Gruppenligia-Relegation. Der SVW empfängt den Vizemeister der KOL Limburg-Weilburg, die SG Villmar/Aumenau/Arfurt.
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Spielertrainer Sven Ott sieht mit seinen Co-Trainern Lars Scheerer und Lukas Ernst, der auch spielt, für seinen abwehrstarken SV Walsdorf mit nur 20 Saison-Gegentoren ebenfalls Chancen im Hinblick auf die höhere Liga. Auch die Idsteiner vermelden: „Alle sind fit“, bestätigt Ott. „Ich rechne mit Spielen auf Augenhöhe“, sagt der 34-Jährige „Und dass wir als lachender Dritter aus den Spielen rausgehen.“
Die SG aus Mittelhessen sieht er als robuste, sehr offensivstarke Mannschaft mit einigen exzellenten Einzelspielern drin.“ Die Vorbereitung sei mit regelmäßig 14 bis 16 Trainingsteilnehmern sehr gut gewesen, freut sich Ott. „Wir alle haben Bock, Gruppenliga zu spielen“, betont er. Zwei Neuzugänge von der TSG Wörsdorf gibt es schon: Nico Bellin und Mo Abdel Wahab.