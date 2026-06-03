Walsdorf: "Bock, Gruppenliga zu spielen" SVW empfängt am Mittwochabend die SG Villmar/Aumenau/Arfufrt von Martin Gebhard/Philipp Durillo · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Walsdorf empfängt am Mittwochabend die SG Villmar. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Walsdorf. Der SV Walsdorf macht bereits um 19 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz (ohne Flutlicht) den Anfang der Gruppenligia-Relegation. Der SVW empfängt den Vizemeister der KOL Limburg-Weilburg, die SG Villmar/Aumenau/Arfurt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Spielertrainer Sven Ott sieht mit seinen Co-Trainern Lars Scheerer und Lukas Ernst, der auch spielt, für seinen abwehrstarken SV Walsdorf mit nur 20 Saison-Gegentoren ebenfalls Chancen im Hinblick auf die höhere Liga. Auch die Idsteiner vermelden: „Alle sind fit“, bestätigt Ott. „Ich rechne mit Spielen auf Augenhöhe“, sagt der 34-Jährige „Und dass wir als lachender Dritter aus den Spielen rausgehen.“