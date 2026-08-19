Walschleben meldet sich mit Heimsieg zurück

– Foto: Thomas Möller

Gegen Germania Wüstheuterode setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und überzeugte vor allem mit Einsatz, Zweikampfstärke und einer stabilen Defensive.

„Wüstheuterode war ein schwer bespielbarer Gegner. Vorne sind sie immer gefährlich und hinten standen sie immer gut. Wir mussten einfach mal eine Reaktion zeigen von letzter Woche in Mühlhausen“, erklärte Walschlebens Trainerteam-Mitglied Georg Fischer.

Wüstheuterode erwies sich dabei als der erwartet unangenehme Gegner. Die Eichsfelder standen kompakt, verteidigten diszipliniert und blieben mit ihren Angreifern Hagemann und Gerlach jederzeit gefährlich. Walschleben begegnete dem jedoch mit einer von Beginn an konzentrierten Defensivleistung.

Die Gastgeber agierten aus einer geordneten Defensive heraus, gingen konsequent in die Zweikämpfe und waren auch bei den zweiten Bällen häufig einen Schritt schneller. Bereits in der 11. Minute bot sich Lukas Mitulla die erste gute Möglichkeit, doch der Führungstreffer sollte noch etwas auf sich warten lassen. Walschleben erspielte sich mit seinen drei Spitzen immer wieder Räume und kam zu weiteren Möglichkeiten. In der 37. Minute war es dann soweit: Niclas Schaar brachte den SV Empor mit seinem ersten Saisontor mit 1:0 in Führung.

Auch danach blieb Walschleben die aktivere Mannschaft. Kurz vor der Pause hätte der Vorsprung sogar größer ausfallen können. Lukas Mitulla vergab jedoch eine gute Gelegenheit per Kopf, sodass es mit der knappen Führung in die Kabinen ging. „Vorne hatten wir mit unseren drei Spitzen viel Bewegung und haben uns viele Chancen herausgespielt. Zur Halbzeit hätten wir klarer führen müssen“, blickte Fischer auf die erste Hälfte zurück.

Wüstheuterode nach der Pause besser – Walschleben bleibt stabil

Nach dem Seitenwechsel kam Germania Wüstheuterode zunächst besser ins Spiel und entwickelte mehr Druck. Walschleben musste nun vor allem defensiv arbeiten, verteidigte die Angriffsbemühungen der Gäste jedoch konsequent weg. „Nach der Halbzeit war Wüstheuterode nochmal klarer am Drücker, was wir gut weg verteidigt haben“, so Fischer.

Gleichzeitig ergaben sich für die Hausherren Räume für Konter. Mehrfach boten sich Möglichkeiten, den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen. Unter anderem hatte Marlon Bennet Körber in der 54. Minute eine gute Gelegenheit, später scheiterte auch Florian Güntsch.

In der 67. Minute wurde es für Wüstheuterode schließlich noch schwieriger: Vincent Rux sah die rote Karte, sodass die Gäste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten.

Walschleben nutzte die numerische Überlegenheit schließlich aus. In der 85. Minute sorgte eine starke Einzelleistung von Niclas Schaar für die Vorentscheidung. Der Offensivspieler setzte sich sehenswert durch und bereitete für Justin Lindenbeck vor, der zum 2:0 vollendete.

Damit war die Partie entschieden. Wüstheuterode fand in Unterzahl keine Antwort mehr, während Walschleben den Vorsprung souverän über die Zeit brachte. In der Nachspielzeit hätte Sören Bube sogar noch auf 3:0 erhöhen können, scheiterte jedoch bei der letzten Großchance der Partie.

Entsprechend zufrieden zeigte sich das Walschlebener Trainerteam nach dem Abpfiff. „Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und die Grundtugenden auf den Platz gebracht. Laufbereitschaft, Einsatz und Willen haben gepasst, sodass wir verdient gewonnen haben“, fasste Georg Fischer zusammen.

Während Walschleben mit dem Erfolg nach der Niederlage in Mühlhausen wieder Selbstvertrauen tanken kann, wartet auf Germania Wüstheuterode bereits die nächste Herausforderung. Die Eichsfelder bleiben nach drei Saisonspielen ohne Sieg und richten den Blick nun auf den Thüringenpokal, wo mit dem BSV Eintracht Sondershausen auswärts ein bekannter Ligakonkurrent wartet.

Walschleben hingegen kann nach dem überzeugenden Auftritt etwas befreiter ins Pokalspiel gegen Kölleda gehen. „Nun können wir wieder etwas befreiter aufspielen und positiv in die nächsten Wochen starten“, blickte Fischer voraus.