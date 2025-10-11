Walpertskirchen will Tabellenführung gegen München 54 verteidigen

Am Sonntag trifft Walpertskirchen auf den TSV 54 DJK München, der nach fünf Niederlagen in Folge dringend punkten muss.
Walpertskirchen – In den Münchner Stadtbezirk Hasenbergl geht für den SV Walpertskirchen am Sonntag die Reise. An der Bezirkssportanlage an der Grohmannstraße erwartet der TSV 54 DJK München um 15 Uhr den WSV zum Duell zweier Aufsteiger.
Für beide Clubs ist die Bezirksliga Neuland. Die Gastgeber hielten sich davor nur zwei Jahre in der Kreisliga auf, Walpertskirchen auch nur vier Spielzeiten. Auch im Oberhaus des Fußball-Bezirks Oberbayern legten beide Teams einen furiosen Start hin. Nach sieben Spieltagen rangierten die Münchner mit 14 Punkten auf Tabellenplatz sechs. Seitdem aber folgten in fünf Spielen nur noch Niederlagen.
Walpertskirchen war vom dritten bis sechsten Spieltag sogar Tabellenführer und ist dies wieder seit letztem Sonntag, mit dem 7:0-Sieg gegen Ober-/Unterhaunstadt, auch einem Aufsteiger. „Wir haben gegen die Münchner vor zwei Jahren ein Testspiel gemacht, aber großen Kenntnisstand zum Gegner haben wir wirklich nicht“, gibt WSV-Trainer Josef Heilmeier zu. Von den Landkreisteams, die gegen die Münchner schon gespielt haben, hat er mitgekriegt, dass die Münchner spielerisch schon beeindruckt hätten. Altenerding und Langengeisling haben sich geschlagen geben müssen.
Heilmeier erwartet „auf alle Fälle ein sehr gutes Spiel“. Ob dieses nun auf Kunstrasen stattfindet, was auf den Münchner Bezirkssportanlagen bei solchen Wetterbedingungen schnell der Fall ist, „da lassen wir uns noch überraschen“. Heilmeier geht aber davon aus, dass seine Mannschaft darüber auch rechtzeitig informiert werde.
Personell gibt es gegenüber dem letzten Spieltag keine Veränderungen. „Zumindest auf den ersten Blick ist der Kader identisch“, schränkt der WSV-Trainer etwas ein. „Stefan Pfanzelt und Daniel Schuler waren krank, die beiden haben wir vorsichtshalber am Donnerstag nicht trainieren lassen, und auch unseren Torhüter Florian Leininger zwickt noch etwas der Oberschenkel.“ Sollte es nicht gehen, müsste Thomas Pfanzelt, wie bereits vergangenen Sonntag zur Pause, einspringen.Tipp: 4:2 für den WSV