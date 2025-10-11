Walpertskirchen will Tabellenführung gegen München 54 verteidigen

Walpertskirchen – In den Münchner Stadtbezirk Hasenbergl geht für den SV Walpertskirchen am Sonntag die Reise. An der Bezirkssportanlage an der Grohmannstraße erwartet der TSV 54 DJK München um 15 Uhr den WSV zum Duell zweier Aufsteiger.

Für beide Clubs ist die Bezirksliga Neuland. Die Gastgeber hielten sich davor nur zwei Jahre in der Kreisliga auf, Walpertskirchen auch nur vier Spielzeiten. Auch im Oberhaus des Fußball-Bezirks Oberbayern legten beide Teams einen furiosen Start hin. Nach sieben Spieltagen rangierten die Münchner mit 14 Punkten auf Tabellenplatz sechs. Seitdem aber folgten in fünf Spielen nur noch Niederlagen.

Walpertskirchen war vom dritten bis sechsten Spieltag sogar Tabellenführer und ist dies wieder seit letztem Sonntag, mit dem 7:0-Sieg gegen Ober-/Unterhaunstadt, auch einem Aufsteiger. „Wir haben gegen die Münchner vor zwei Jahren ein Testspiel gemacht, aber großen Kenntnisstand zum Gegner haben wir wirklich nicht“, gibt WSV-Trainer Josef Heilmeier zu. Von den Landkreisteams, die gegen die Münchner schon gespielt haben, hat er mitgekriegt, dass die Münchner spielerisch schon beeindruckt hätten. Altenerding und Langengeisling haben sich geschlagen geben müssen.