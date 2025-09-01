Walpertskirchen verliert Duell um Tabellenführung gegen Dachau

Der SV Walpertskirchen wollte nach der 1:4-Niederlage in Lerchenau einen Sieg einfahren. Der ASV Dachau hatte etwas dagegen und fügte dem WSV die zweite Saisonniederlage zu.

Walpertskirchen – Die Bezirksliga-Luft wird rauer, das musste der SV Walpertskirchen am Samstag bei der 1:3 (1:1)-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer ASV Dachau erfahren.

Mit der besseren und abgeklärteren Spielanlage hatten die Gäste von Beginn an mehr vom Spiel. Und Glück, als Walpertskirchens Pechvogel Noah Baumann bei einem Volley-Abwehrversuch der Ball an die Hand ging. Den berechtigten Strafstoß verwandelte ASV-Kapitän Sebastian Mack nach sieben Minuten souverän.

Dachau blieb tonangebend, mit mehr Ballbesitz und gelungenen Kombinationen – aber ohne nennenswerte Tormöglichkeit. Die hatte in der 13. Minute Walpertskirchens spielender Co-Trainer Nils Wölken, als sein Schussversuch in bester Position noch geblockt wurde.

Nach einer halben Stunde konnte WSV-Kapitän Christian Käser gerade noch am Einschuss gehindert werden. Florian Baumann tankte sich durch, und sein Schuss flutschte ASV-Keeper Stefan Fängewisch durch zum 1:1 (37.). Nach Käser-Flanke legte Daniel Schuler ab auf Luca Fellermeier, der knapp vorbeischoss. So ging es mit einem, für Dachau sehr glücklichen, 1:1 in die Pause.

Walpertskirchen im Pech

Danach machte Käser mit tollem Schuss vom rechten Strafraumeck weiter. Leicht abgefälscht am langen Eck vorbei zischte der Ball, und nach der folgenden Ecke jagte ihn Käser volley drüber. Erste Dachauer Konter folgten. So konnte Noah Baumann vor dem davoneilenden ASV-Kapitän noch artistisch klären. Dann hatte der ASV-Keeper Glück, als er nach tollem WSV-Spielzug den Ball abprallen ließ und seine Vorderleute zur Ecke klären konnten. Nach dieser jagte Wölken eine Topchance übers Gebälk. In der 67. Minute wurde WSV-Keeper Deniz Erden von Dachaus Maximilian Bergner mit den Stollen an der Hand getroffen. Für den gab es Gelb, und beim WSV kam Florian Leininger zum Punktspieldebüt.

Knockout in der Nachspielzeit

Der bekam in der Folge genauso wenig zu halten, wie bis dahin Erden. Bergner, der durchaus mit einer Zeitstrafe hätte draußen sitzen können, war es, der nach einem Konter auch von einem WSV-Verteidiger nicht mehr zu stoppen war und Leininger keine Abwehrmöglichkeit ließ, 1:2. Es folgte ein verzweifeltes Anrennen des WSV.

Als Käser kurz vorm Strafraum rüde abgeräumt wurde, gabs für Dachaus Stefan Aust, der kurz zuvor knapp übers WSV-Tor geköpft hatte, eine Zehn-Minuten-Strafe. Dann landete ein Käser-Gewaltschuss abgefälscht an der Latte, ehe in der 95. Minute Cihan Öztürk einen Gewaltschuss in die WSV-Maschen jagte, 1:3.