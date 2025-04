Walpertskirchen siegt im Spitzenspiel – Fünf Treffer in Finsing

Die knappe Führung beim Pausengang war nach 45 Minuten mit wenigen Höhepunkten für Walpertskirchen verdient. Die Heilmeier-Schützlinge stellten die beste Offensive der Liga sehr gut zu, und nach vorne zeigten sie sich etwas geradliniger. So gehörte die erste Viertelstunde mit ersten Halbchancen den Gästen. Dann erhöhte auch Finsing die Schlagzahl, die Zweikämpfe wurden intensiver – ein Derby halt.

Der neue alleinige Spitzenreiter ging mit dem besten Spielzug der ersten Hälfte nach 28 Minuten in Führung. Florian Baumanns weiter Seitenwechsel landete auf rechts bei Marius Orthuber, der per Kopf zur Mitte weiterleitete, und von Christian Käser bekam Luca Fellermeier den Ball serviert – 1:0. Dann Glück für Finsing, als einem Verteidiger knapp vor der 16e-Linie der Ball an die Hand ging, wenn auch unabsichtlich – zwei WSV-Stürmer hätten freie Bahn gehabt.

Aus der Kabine kam Finsing im Stile eines Tabellenführers. Mit einem Kopfballaufsetzer hätte Tom Simml WSV-Keeper Deniz Erden fast überlupft. Dessen Vorderleute hatten für einige Minuten Schwerstarbeit zu verrichten. Dann die Riesenmöglichkeit auf der anderen Seite. Toll freigespielt von Fellermeier und Nils Wölken, scheiterte Christian Käser am stark reagierenden FC-Keeper Daniel Schröder. Der Abpraller landete bei Daniel Schuler, der den Ball aus wenigen Metern übers Gebälk jagte. Das wurde fünf Minuten später bestraft. Patrick Forchhammer setzte sich im Mittelfeld stark durch, schickte auf rechts Kilian Schmitt, und dessen Flanke köpfte Simml zum 1:1 ein (56.).

Bogenlampe landet im WSV-Gehäuse

Jetzt waren die Visiere endgültig hochgeklappt, und die Kulisse tat ihr Übriges dazu. Der eingewechselte Paul Jäger zog mit Benedikt Schulers Steckpass auf und davon, umspielte den Torhüter und schob zur erneuten WSV-Führung ein (60.). Jäger zündete nochmal den Turbo, aber Schröder parierte mit einer klasse Fußabwehr. Beim WSV kam mit Adrian Alexy der nächste pfeilschnelle Joker. Über ihn und Käser kam der Ball zu Fellermeier – aussichtsreich postiert, jagte ihn der übers Tor. Käser konnte von FCF-Kapitän Dominik Bluhme und eine Minute später vom Torhüter noch gebremst werden.

Vier Minuten waren regulär noch auf der Uhr, da wurde ein weiter Ball immer länger. Beiderseits versuchten Akteure ranzukommen, und plötzlich landete eine Bogenlampe im Netz des WSV-Tors zum 2:2. Der Stadionsprecher überschlug sich fast bei der Bekanntgabe eines vermeintlichen Eigentores – zugesprochen wurde der Treffer später Christian Rickhoff.

Ungültiger Treffer in der Nachspielzeit

Es wurde noch verrückter: Vorletzte Minute, weiter Ball Richtung FCF-Tor, viele gehen hoch, der Ball geht an die Latte, springt vor der Linie auf, und Alexy drückt ihn zum Lucky Punch rein. Nach achtminütiger Nachspielzeit mit Fellermeiers Abseitstreffer und verzweifeltem Finsinger Anrennen war Schluss.