Walpertskirchen schlägt Gaimersheim und verteidigt Rang zwei

Walpertskirchen jubelt. – Foto: Christian Riedel

Der TSV Gaimersheim ist nun der dritte auf der Liste der Gegner, die der SV Walpertskirchen auch ein zweites Mal bezwingen konnte. Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg hat der Bezirksliga-Neuling vor 150 Zuschauern seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt.

Die Walperskirchener Führung: Gästekeeper Benedikt Leixner (M.) und Daniel Sierck können nur noch zusehen, wie Christian Käser (l.) den Ball in die Maschen setzt. – Foto: Christian Riedel

Personell gerupft gingen beide Teams in diese Partie. Die Gäste ohne die drei Angreifer, die 25 der 48 Treffer erzielt hatten. Der WSV hatte seine beiden Goalgetter dabei – und die trafen. Es war die zweite Ecke von rechts, wie immer von Florian Baumann hereingebracht, die zum 1:0 führte. TSV-Keeper Benedikt Leixner faustete den Ball gegen einen Mitspieler. Diese unfreiwillige Vorlage jagte WSV-Torjäger Christian Käser im zweiten Versuch in die Maschen (12.). Was half es dem Pechvogel zwischen den Gaimersheimer Pfosten, dass er in der zweiten Halbzeit bärenstark hielt.

Die ersten 45 Minuten waren geprägt von Kampf um jeden Zentimeter des holprigen Geläufs. Nach einer halben Stunde warf sich WSV-Abwehrchef Martin Deutinger gerade noch in einen Schuss von Marcus Keilwerth auf Kosten der ersten von drei aufeinanderfolgenden Eckbällen. Kurz vor der Pause wurde Keilwerth in bester Position angespielt, brachte aber das Leder nicht unter Kontrolle.

Nach Wiederbeginn hatte erst der TSV-Schlussmann Dusel bei einem doppelt abgefälschten Baumann-Eckball. Dann musste dessen Gegenüber Deniz Erden weit aus seinem Tor und per Kopf klären. Nach einer Stunde stürmte der eingewechselte, 18-jährige Marlon Hochwart über links. Seine Vorlage verfehlte am langen Pfosten der einschussbereite Daniel Sierck. Baumann schickte Käser auf die Reise, dessen Hereingabe konnte ein TSV-Verteidiger noch weggrätschen.

Die Gäste schalteten auf Offensive, dem WSV eröffneten sich immer mehr todsichere Möglichkeiten nach Kontern. Die wurden zu Privatduellen Käser und abwechselnd Fellermeier gegen den TSV-Keeper, der alle gewann. In der 78. Minute hatte der eingewechselte Nils Wölken nach einer Ecke aus vollem Lauf zum vermeintlichen 2:0 eingeköpft. Warum der ansonsten souveräne Schiri Simon Hellmaier (DJK Götting) vorher abgepfiffen hatte, war nicht ganz klar.

In der Nachspielzeit ging ein Kopfball von Hochwart knapp über den WSV-Kasten. Baumann erwischte das Leder zu seinem zweiten Assist, mit dem Luca Fellermaier zwei Minuten vor dem Abpfiff den weit draußen postierten Keeper zum 2:0 überlupfte.