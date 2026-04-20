Walpertskirchen macht das halbe Dutzend voll – Spitzenreiter Dorfen souverän A-Klasse 8 von Sebastian Voichtleitner · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

Spiele in der A-Klasse 8 am Wochenende. – Foto: IMAGO/Christoph Kinzinger

6:0-Sieg gegen Lengdorf – Spitzenreiter Dorfen makellos – Auch Grüntegernbach punktet wieder

SpVgg Neuching 2 – TSV Dorfen 2 1:3 (1:2) – Keine Blöße gab sich der TSV Dorfen 2 beim Tabellendrittletzten in Neuching. Das gab auch SpVgg-Sprecher Georg Weber zu: „Verdienter Sieg vom Spitzenreiter, der über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft war.“ Schon nach zehn Minuten stand es nach einem Doppelschlag durch Daniel Mooser und Bernardo Kittler Venda 2:0 für die Gäste. Nach dem Anschlusstreffer von Lukas Haberthaler kam noch mal Hoffnung auf, spätestens durch das 3:1 von Dorfens Marvin Bräuniger per Strafstoß war die Messe aber gelesen.

TSV Grüntegernbach – SC Kirchasch 2 3:0 (0:0) – Zurück in der Erfolgsspur ist der TSV, auch wenn er sich in Halbzeit 1 gegen das Schlusslicht schwertat. Zwar hatte Grüntegernbach ein Chancenplus, aber auch etwas Glück, dass KSC-Stürmer Richard Hehenberger zwei Chancen nicht nutzte. Ein anderes Bild bot sich im zweiten Durchgang, als Grüntegernbach effektiver agierte und nach Toren von Benedikt Müller, Emil Otter und Christian Schwarzenbeck auf 3:0 davonzog. Ein vierter Treffer zählte nicht, nachdem ein Handspiel zugegeben worden war. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, der Sieg geht in Ordnung“, so TSV-Coach Matthias Kurz.

TSV St. Wolfgang – FC Hörgersdorf 4:1 (2:1) – Schon nach sieben Minuten stand es 1:0 für den TSV. Hörgersdorfs Michael Bichlmaier lenkte eine Hereingabe von Henning Labahn ins eigene Tor. Kurz vor der Pause traf Stefan Semerad zum 2:0, nach einer schnell ausgeführten Ecke verkürzte der Gast durch Korbinian Gruber mit Pausenpfiff zum 1:2. In der 74. Minute die Entscheidung: Nici Huppmann traf aus 16 Metern zum 3:1, ehe sich die Gäste selbst schwächten. Erst kassierte Daniel Schraufstetter eine Zehn-Minuten-Strafe, dann sah Keeper Michael Wagner in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Huppmann zum 4:1. TSV-Spielertrainer Christian Brucia war zufrieden: „Wir hatten leichte Vorteile, am Ende war es vielleicht ein Tor zu hoch.“

SV Walpertskirchen 2 – FC Lengdorf 2 6:0 (1:0) – Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der WSV mehr und mehr das Kommando und ging nach einer Halbfeldflanke und anschließendem Eigentor von Lukas Hibler verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel schraubte ein überlegenes Walpertskirchen das Ergebnis in die Höhe. Max Büchlmann traf aus 16 Metern zum 2:0, zweimal Julian Jaros (63./90.), Nikolaus Puschmann (70.) und Benedikt Fritsch stellten das Ergebnis auf 6:0. Spielertrainer Louis Schwarz befand zufrieden: „Ein in dieser Höhe verdienter Sieg.“