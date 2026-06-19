Walpertskirchen legt Einspruch ein: Drei Erdinger Vereine wollen in eine Gruppe

Der Bayerische Fußballverband hat Walpertskirchen und Langengeisling in die Nord-Gruppe eingeteilt, Dorfen in die Ost-Gruppe. Walpertskirchen fordert nun, dass alle drei Landkreis-Vertreter zusammen in der Ost-Gruppe spielen.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Ligen für die kommende Saison 2026/27 eingeteilt (siehe Kasten unten). Während es in den unteren Klassen keine Klagen gibt, geht zumindest Bezirksligist Walpertskirchen auf die Barrikaden. Nach dem Abstieg von Altenerding und dem Aufstieg von Moosinning wären mit Walpertskirchen und Langengeisling nur noch zwei Landkreis-Vertreter in der Nord-Gruppe, und mit Dorfen lediglich einer im Osten. Das möchte der WSV verhindern und hat daher Einspruch beim BFV eingelegt.

Schon in der vergangenen Saison waren die Dorfener allein in ihrer Gruppe, was zu Einbußen bei den Zuschauereinnahmen führte, weil Derbys gegen vier andere Landkreisteams weggefallen waren.

„Wir sehen uns definitiv in der Ost-Gruppe, da gehören wir auch hin. Das passt also erstmal für uns. Allerdings ist die Einteilung von Langengeisling und Walpertskirchen in die Nord-Gruppe mehr als unglücklich. Die noch drei verbleibenden Erdinger Vereine sollten unbedingt in einer Gruppe spielen, sportlich wie auch geographisch. Auch in Hinblick auf die deutlich längeren Fahrstrecken für die Erdinger Vereine in der Nordliga, gibt es für uns hier keine andere Option. Seitens Walpertskirchen wurde ja bereits Einspruch eingelegt und auch wir plädieren dafür, dass der BFV hier nochmal aktiv wird“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter des TSV Dorfen, Benedikt Hönninger, auf Anfrage. Am meisten Sinn mache es für Dorfen, Dornach und Aschheim in den Norden zu schieben. „Dort waren beide Teams auch in der Vergangenheit schon einmal eingeteilt“, so Hönninger.

Clubs wünschen sich mehr Derbys

Sepp Heilmeier, der Walpertskirchener Trainer, bestätigt: „Wir waren schon bissl angefressen. Nicht nur wir. Da können wir vielleicht auch die Dorfener und die Geislinger mit ins Boot holen. Wir haben einen Einspruch eingelegt, weil wir in die Ost wollen. Wir haben in der Ost insgesamt zusammengerechnet deutlich kürzere Wege. Und wir halten es für sehr zweifelhaft, wenn man einen Landkreis, bei dem drei Vereine dabei sind, aufsplittet. Das finde ich nicht richtig. Auch im Sinne von Dorfen, ja, die sind die allergrößten Leidtragenden an dem Thema, weil die hätten wieder kein Derby.“ In der vergangenen Saison habe er die Einteilung „noch bedingt verstanden“, weshalb der WSV keinen Einspruch eingelegt habe. Auch er finde, dass Aschheim und Dornach wesentlich kürzere Wege im Norden hätten. Gleichzeitig sei man durch die A94 „ruckzuck“ bei den Ostteams.

„Wir haben es auch nicht so weit nach Rosenheim wie nach Ingolstadt. Für uns ist diese Einteilung nicht nachvollziehbar. Dorfen und Langengeisling unterstützen den Einspruch. Ich hoffe, wir kommen damit durch“, so Heilmeier. Weder Teams aus den Kreisen Rosenheim, Mühldorf, Freising, Ingolstadt oder Pfaffenhofen seien aufgeteilt worden, lediglich die Erdinger Teams. Auch im Hinblick auf Ökologie sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar, sagte er.

Etwas gelassener sieht es dagegen der sportliche Leiter des FC Langengeisling, Max Maier. „Wir nehmen das so, wie es kommt. Wir sind auch mit der Nord fein, das ist alles in Ordnung für uns. Uns hat Walpertskirchen kontaktiert bezüglich eines Einspruchs, ob wir uns daran beteiligen würden Richtung Ost. Und uns ist wichtig, dass die Derbys mit Walpertskirchen aufrechterhalten werden. Natürlich wäre es schön, mit Dorfen ein weiteres Derby zu haben. Generell ist für Zuschauer sicherlich die Ost ein Stück weit die attraktivere Liga, aber auch die Nord hat ihre Vorteile bei uns. Von dem her: Wir sind mit beiden Ligen okay und warten ab, was passiert.“