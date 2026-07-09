Walpertskirchen klagt erfolgreich: WSV und Geisling wechseln in Ost-Staffel

Der SV Walpertskirchen hat vor dem Verbandssportgericht Recht bekommen. Der Club wechselt nun gemeinsam mit Langengeisling in die Bezirksliga Ost – dafür müssen Dornach und Aschheim in den Norden.

Dem Einspruch des SV Walpertskirchen ist stattgegeben worden. Der WSV hatte dagegen geklagt, dass er gemeinsam mit Langengeisling in die Bezirksliga Nord zugeteilt wurde, obwohl es von den Fahrtstrecken für beide Teams günstiger wäre, im Osten anzutreten, von fehlenden Einnahmen der Derbys gegen Dorfen ganz zu schweigen (wir berichteten).

Zunächst hatte der WSV vergeblich vor dem Bezirksausschuss geklagt und dann beim Verbandssportgericht Einspruch eingelegt. Dem wurde nun stattgegeben. Und weil der SV Dornach und der FC Aschheim, die nun in den Norden wechseln, auf einen Einspruch verzichten wollen, sollte die Ligeneinteilung auch fix sein und der erste Spieltag planmäßig am Wochenende 24. und 25. Juli über die Bühne gehen können.

Dass der Wechsel auch für Dornach und Aschheim Vorteile hat, betont der sportliche Leiter des SVD, Thomas Seethalter. Mit Blick auf die Auswärtsfahrten sei die Bezirksliga-Nord für Dornach sogar günstiger. Dennoch übt er Kritik: „Wir sind not amused von der Vorgehensweise von Walpertskirchen.“ Seethaler zufolge hat der kurzfristige Wechsel einen „faden Beigeschmack“ – und dennoch werde sein Club keinen Einspruch einlegen. „Wir wollen nicht der Spielverderber sein“, sagt Seethaler.

„Wir nehmen das zur Kenntnis, aber letztlich ist es uns egal“, sagt Steffen Tripke, Teammanager bei Aschheim. „Wir wollen einfach nur Fußball spielen – in welcher Staffel, spielt da nur eine untergeordnete Rolle.“

Heilmaier: Änderungen haben nur Vorteile

WSV-Trainer Sepp Heilmaier zeigte sich auf Anfrage erleichtert über die Entscheidung: „Ja, wir freuen uns natürlich, dass das jetzt geklappt hat. Wir sind vom Verbandsspielausschuss, von Andreas Mayländer, bestärkt worden. Der hat ja gesehen, dass unser Einspruch rechtens ist und die Einteilung so für alle Beteiligten mehr Vorteile hat. Vor allen Dingen, wenn für Aschheim und für Dornach in der Nord sogar die Wege kürzer sind als in der Ost.“ Unabhängig davon gebe es den Regionalverbund Erding, wo man nur unter bestimmten Umständen Mannschaften aus einem Landkreis trennen dürfe, sagte Heilmaier.

„Und ich glaube, wenn, dann muss man es vorher mit ihnen klären. Und es lag hier kein triftiger Grund vor, die drei Erdinger Mannschaften nicht in dieselbe Liga zu stecken. Und das war dann Teil der Begründung, warum dem Einspruch stattgegeben worden ist.“ Verständnis zeige der WSV für Vereine, „die jetzt ein bisschen genervt sind, weil der Spielplan erst jetzt raus ist“. „Aber wir haben unseren Einspruch am 16. Juni, einen Tag nach Einteilung der Ligen, form- und fristgerecht eingereicht. Und wir haben am 2. Juli die Rückmeldung bekommen, dass er vom Bezirksausschuss abgelehnt wurde. Deswegen kann ich natürlich die anderen Vereine verstehen, dass die über die Verzögerung verärgert sind, aber wir sind da der falsche Ansprechpartner“, so Heilmaier.

Auch Langengeisling wechselt die Staffel. „Uns war die Einteilung egal. Derbys sind uns wichtig, daher wollten wir mit Walpertskirchen in einer Liga spielen“, sagte der sportliche Leiter des FCL, Maxi Maier. Froh sei er, dass man nun planen könne. Auch mit Dorfen sei die Ost-Gruppe eine attraktivere Liga. „Mit ein bisschen mehr Kommunikation hätte man das Ganze wohl frühzeitiger lösen können“, kann sich Maier einen Seitenhieb auf den Bezirksausschuss nicht verkneifen.