Walpertskirchen ist Meister – Erstmaliger Aufstieg in die Bezirksliga

Nach einem 3:0-Derbysieg steigt der SV Walpertskirchen erstmals in die Bezirksliga auf. Da sich Finsing in Kirchdorf geschlagen geben musste, wurde in Wartenberg gefeiert.

Auch die Wartenberger hatten ihre besonderen fünf Minuten. Zwei SVWler lagen angeschlagen auf dem Rasen, da jagte Markus Pöppel den Ball am langen Eck vorbei (38.). Nach einem TSV-Konter mit zwei gegen eins brachte SVW-Kapitän Florian Rauch noch ein Bein in einen Pöppel-Schuss, und eine Minute später verballerte Manuel Engl in guter Position einen Abpraller (43.).

Christian Käser lief heiß auf

Das Spiel hatte Fahrt aufgenommen, und dem tat auch die Pause keinen Abbruch. Bei Walpertskirchen lief Käser heiß und immer wieder ging er ab über links. Als wieder mal Wellenhofer mit den Fingerspitzen und mit Hilfe des Pfostens gegen ihn abwehrte, sah es schon nach einem ganz persönlichen Duell der beiden aus.

Nach 67 Minuten die Top-Tormöglichkeit für Wartenberg nach Konter mit drei gegen zwei, aber SVW-Keeper Deniz Erden blieb mit Fußabwehr und im Nachfassen Sieger gegen Engl.

Paul Jäger sorgt für die Vorentscheidung der Partie

Zwei Minuten später war es auf der anderen Seite passiert. Nach einem weiten Freistoß kam der Ball in Pingpong-Manier zu Wölken, der zum 1:0 einköpfte. Als Käser wieder mal den Turbo zündete, konnte der überragende Wellenhofer zur Ecke abwehren. Sonst bei hohen Bällen sehr sicher, sah er diesmal unglücklich aus, und Käser fackelte in der 73. Minute nicht lange zum 2:0. Vor Paul Jägers Kopfball zum 3:0, drei Minuten später, hatte Käser über die rechte Seite seinen Anteil.

Der Rest war souveränes Runterspielen. Der sehr gute Schiri Johannes Hermansdorfer pfiff pünktlich ab, dann gab es auf dem Rasen und bei den SVW-Fans unter den 220 Zuschauern kein Halten mehr. Denn erstmals spielt ihr Verein in der Bezirksliga.

Alexander Kutschera (Wartenberg): „Einige schwierige Situationen hatten wir in der ersten Halbzeit zu überstehen, ansonsten sind wir ganz gut gestanden, haben gut gekämpft. Der Gegner hat durch seine schnellen Außen auch immer wieder versucht, Druck zu machen, aber wir haben ganz gut dagegengehalten. Dann fallen wieder mal zwei Gegentreffer durch Standards, bei denen wir uns dumm angestellt haben. Walpertskirchen ist eine Klasse für sich, mit genauso guten Leuten auf der Bank wie auf dem Feld.“

Josef Heilmeier (Walpertskirchen): „Was soll ich unmittelbar nach dem Spiel sagen. Ich hab’s noch gar nicht realisiert. Es war ein sehr schweres Spiel, aber meine Burschen haben von Anfang an dagegengehalten. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Körner. Das Ergebnis dürfte in der Höhe auch in Ordnung gehen, aber ist eh egal, Hauptsache gewonnen. Es ist für mich als Walpertsirchener nicht in Worte zu fassen, was das bedeutet, erstmals in die Bezirksliga aufzusteigen. Ich kann nur allen Danke sagen, die uns die ganze Saison unterstützt haben.“