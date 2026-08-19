🗣: Walpertskirchen "glücklicherer Sieger" - Miesbach zeigt "Moral" 5. Spieltag der Bezirksliga Ost von Alexander Nikel · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser

Josef Heilmeier zeigte sich mit dem Sieg zufrieden. – Foto: Marc Marasescu

Der SV Walpertskirchen hat den TSV Zorneding knapp besiegt. Der SV Miesbach kam trotz zweifacher Führung nicht über ein Unentschieden beim TuS Raubling hinaus. Alle Stimmen zum 5. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein Spiel mit wahnsinnig viel Tempo. Zorneding hat die ersten 25 Minuten klar bestimmt. Da hat alles gepasst: Einstellung, Taktik und Tempo. Gott sei Dank hat uns Basti Keilhacker zurück ins Spiel zgebracht. Danach war es 70 Minuten lang eine offene Partie. Irre was beide Mannschaften geleistet haben und das trotz englischer Woche. Meine Jungs haben vor allem in der zweiten Halbzeit das Gaspedal durchgedrückt. In Summe war der Sieg nicht unverdient, aber großes Lob auch an Sascha und seine Jungs. Es war ein Topgegner mit einer top Handschrift des Trainers und einer top Einstellung. Ich wünsche Zorneding weiterhin alles Gute. Sie werden ihren Weg gehen. In einem umkämpften Spiel waren wir der etwas glücklichere Sieger.«