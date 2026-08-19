🗣: Walpertskirchen "glücklicherer Sieger" - Miesbach zeigt "Moral"

Der SV Walpertskirchen hat den TSV Zorneding knapp besiegt. Der SV Miesbach kam trotz zweifacher Führung nicht über ein Unentschieden beim TuS Raubling hinaus. Alle Stimmen zum 5. Spieltag der Bezirksliga Ost.
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein Spiel mit wahnsinnig viel Tempo. Zorneding hat die ersten 25 Minuten klar bestimmt. Da hat alles gepasst: Einstellung, Taktik und Tempo. Gott sei Dank hat uns Basti Keilhacker zurück ins Spiel zgebracht. Danach war es 70 Minuten lang eine offene Partie. Irre was beide Mannschaften geleistet haben und das trotz englischer Woche. Meine Jungs haben vor allem in der zweiten Halbzeit das Gaspedal durchgedrückt. In Summe war der Sieg nicht unverdient, aber großes Lob auch an Sascha und seine Jungs. Es war ein Topgegner mit einer top Handschrift des Trainers und einer top Einstellung. Ich wünsche Zorneding weiterhin alles Gute. Sie werden ihren Weg gehen. In einem umkämpften Spiel waren wir der etwas glücklichere Sieger.«
Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus. In der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen. Unser Tor fiel durch einen wunderschön getretenen Freistoß. Der Ausgleich war fast im Gegenzug und ebenfalls ein super Freistoß. Danach hatten wir sehr gute Möglichkeiten, die wir nicht gemacht haben. Die Viertelstunde vor und nach der Halbzeit geht jeweils klar an Walpertskirchen. Da haben sie dann das 2:1 gemacht. Das war eine sehr knappe Nicht-Abseitsentscheidung. Die Szene war gut herausgespielt.
Danach waren wir ebenfalls da und hätten durchaus noch das 2:2 machen können. Da hat der Keeper von Walpertskirchen zwei, dreimal überragend, wenn nicht sogar sensationell, gehalten und ihnen damit den Sieg gesichert. Insgesamt war es keine schlechte Leistung, von Walpertskirchen natürlich ebenso nicht. Am Ende haben wir ein bis zwei Tore zu wenig geschossen oder zwei zu viel kassiert.«
Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Das Spiel ist für uns super losgegangen. Wir sind nach fünf Minuten in Führung gegangen. Ein Weitschuss ist am Pfosten gelandet. Den Abstauber hat Ricardo Pindado verwertet. Wir waren dann weiter gut im Spiel drin. Später haben wir einen Weitschuss, der schlägt dann undankbar für den Torwart zum Ausgleich ein, nicht verhindern können. Im Anschluss ist das Spiel gleichwertig gewesen. Bis kurz vor der Halbzeit haben wir nochmal einen super Angriff gestaltet. Pindado hat nach einem Steilpass mit einem Chip über den Torwart das 2:1 erzielt. Das war die zu diesem Zeitpunkt verdiente Halbzeitführung für uns. Wir waren wirklich gut in Zweikämpfe drin.
Nach der Halbzeit sind die entscheidenden Szenen gegen uns gelaufen. Ein wiederholtes Foulspiel nach einer Stunde ist mit Gelb-Rot geahndet worden. Daraufhin hat natürlich Raubling den Druck erhöht. Ein paar Minuten später gab es eine Standardsituation, die wir nicht geklärt bzw. zu kurz geklärt haben. Dadurch sind sie zum Ausgleich gekommen. Wir haben dann bis zum Schluss zumindest Moral gezeigt und top verteidigt. Wir haben sogar die eine oder andere Kontermöglichkeit gehabt. Unter dem Strich muss man sagen, dass das Ergebnis für beide verdient war.«