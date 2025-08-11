Walpertskirchen feiert späten Derbysieg gegen Altenerding

450 Zuschauer, von denen sich die Hartgesottenen auf die nach Süden ausgerichtete Tribüne wagten, erlebten einen 3:2 (2:1)-Derbysieg des SV Walpertskirchen gegen die SpVgg Altenerding.

Walpertskirchen – Das Wiedersehen in der Bezirksliga nach einem Jahr Pause eröffneten beide Teams mit verbissenen, aber nicht unfairen Zweikämpfen. Erstes Raunen im Publikum nach zwölf Minuten, als Walpertskirchens Benedikt Schuler nach seinem weiten Freistoß von halblinks den Ball wieder zurückbekam, SpVgg-Keeper Lukas Loher seinen Schuss dem SVW-Stürmer Luca Fellermeier gegen die Brust faustete und der Ball ins Toraus ging. Als Paul Jäger über links allen davonzog, verwertete Fellermeier dessen Hereinreingabe mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 (22.).

Torwart klärt per Hecht-Kopfball

Als zwei Altenerdinger aussichtsreich auf die Reise geschickt wurden, stürmte SVW-Keeper Deniz Erden raus und klärte spektakulär per Hecht-Kopfball. Die Veilchen wurden nun auch griffiger, kombinierten gut am WSV-Sechzehner, und Wiam Takruri schloss mit platziertem Flachschuss zum 1:1 ab (39.). Später war es wieder Sturmlauf über die linke Seite. Diesmal war der für den bereits angeschlagen ins Spiel gegangenen Bene Schuler eingewechselte Maximilian Spreitzer der Vorbereiter. Seine Flanke köpfte Fellermeier (45.) zum 2:1 über Loher hinweg ein.

Altenerding kam mit mehr Power aus der Pause zurück und gleich zu den ersten beiden Ecken. Akrobatisch erwischte Leart Bilalli eine Takruri-Flanke, verfehlte aber das SVW-Tor. Dann wieder die Gastgeber, als eine Wölken-Flanke rechts am Gäste-Tor vorbeisegelte und der Käser-Nachschuss links vorbei ging. Altenerding investierte nun mehr fürs Spiel, die gute Schiedsrichterin Ariane Fichtel ihrerseits mit vier Gelben Karten gegen den Gast und zwei gegen das Heimteam einiges für die Statistik.

Mario Dipalo (75.) schoss einen Verteidiger an, drei Minuten später köpfte Salomon Mwamba rechts vorbei, Bilalli kam nochmal an den Ball und zielte links vorbei. Altenerdings Ausgleich in der 84. Minute war verdient und ein Traumtor. Gegen zwei Gegenspieler drehte sich Bilalli aus der Bedrängnis raus und jagte das Leder flach ins Eck. Dann eine ähnliche Szene, als sich Takruri um einen Verteidiger drehte, aber WSV-Keeper Erden mit den Fingerspitzen noch an den Ball kam.

Schockmoment beim Heimteam nach 87 Minuten, als Kapitän Florian Rauch nach einem Luftkampf unglücklich aufkam und nach längerer Behandlung ein Krankenwagen angefordert wurde. Vier der acht Nachspielminuten waren um, als Florian Baumanns Flankenball durch Freund und Feind zum 3:2 durchflutschte.