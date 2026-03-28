Walpertskirchen empfängt Palzing: „Fast wie ein Derby"

Walpertskirchener Zange: Maxi Spreitzer (l.)und Tobi Rauch (r.) bremsen Palzungs Stürmer Andre Bauer aus. Am Ende hatten aber doch die Ampertaler die Nase vorn. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Walpertskirchen trifft auf den SVA Palzing. Trainer Josef Heilmeier schwärmt von seiner aufopferungsvollen Mannschaft.

„Wenn man eine Mannschaft sehen will, in der sich einer für den anderen aufopfert und buchstäblich zerreißt, muss man zum SV Walpertskirchen fahren“, platzte es nach dem 2:1-Sieg vergangenen Samstag in Dachau aus Trainer Josef Heilmeier heraus. An diesem Sonntag um 14 Uhr empfängt der WSV in der Solarland Bayern Arena den SVA Palzing.

Heilmeier war in Dachau auch deshalb von der Leistung seiner Mannschaft so überwältigt, weil zehn Mann aus dem 25 Feldspieler zählenden Kader fehlten. Es war im vierten Spiel der Frühjahrsrunde nach einem Remis und zwei Niederlagen der erste Sieg. „Dabei war auch in den Spielen nicht alles schlecht, bis auf die 0:3-Niederlage gegen Lerchenau“, relativiert Heilmeier „diese sich anbahnende Mini-Krise“. Personell schaut es etwas besser aus. Zurück im Kader sind Maximilian Spreitzer, Felix Zehetmaier und Marius Orthuber, aber sieben Mann fehlen weiter.

„Gegen Palzing, das ist fast so was wie ein Derby“, und Heilmeier erinnert an die letzten beiden gemeinsamen Kreisliga-Saisons. „Da haben wir uns nie leichtgetan.“ 2023/24 ging Palzing als Zweiter knapp vor dem SVW über die Ziellinie, scheiterte aber in der Aufstiegsrelegation. In der zurückliegenden Runde schaffte der WSV als Erster den Aufstieg, der SVA wurde wieder Vize und zog über vier Relegationsspiele nach. In beiden Spielzeiten gab’s zwei verschiedene Sieger. Beim Wiedersehen in der Bezirksliga musste sich der SVW gleich mal 2:3 im Ampertal geschlagen geben.

An Bezirksliga-Erfahrung hat Palzing dem SVW durch drei Spielzeiten bis zum Abstieg 2023 was voraus. Der Wiederaufstieg wurde letzte Saison mit Trainer Enes Mehmedovic geschafft. Der 44-Jährige war nach drei Spielzeiten in der Kreis- und zwei in der Bezirksliga vom BC Attaching gekommen. In diesem Frühjahr sehnt man nach drei Niederlagen beim SVA den ersten Sieg herbei. „Personell sieht es wieder besser aus, nachdem die Radlmaier-Brüder und auch mein spielender Co Mirnes Gurbeta wieder zurück sind“, zeigt sich Mehmedovic erleichtert, „denn durch den Ausfall solcher Führungsspieler war es zuletzt für uns schwer“. Er stellt klar: „Wir brauchen jetzt dringend Punkte für einen Klassenerhalt ohne Relegation.“

Tipp: 2:1 für den WSV