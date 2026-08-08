Walpertskirchen empfängt Miesbach: Zehn Mann fallen aus

– Foto: Marc Marasescu

Die beiden Remis gegen Ampfing und in Dorfen waren ihm zu wenig. „Vor allem in Dorfen haben wir Chancenwucher betrieben“, blickt Heilmeier zurück. „Bei uns schlägt aktuell die Urlaubswelle voll ein“, berichtet er. Ein Quartett fehlt deshalb, die Verletzungsmisere der vergangenen Saison ist auch noch nicht ausgestanden, weitere Verletzte sind dazugekommen, sodass diese zweite Ausfallliste auf sechs Mann angewachsen ist. Heilmeier ironisch: „Ich muss nochmal alle durchgehen, ob ich nicht noch einen finde.“

Die Forderung von Walpertskirchens Trainer Josef Heilmeier ist unmissverständlich: „Es wird jetzt höchste Zeit, dass wir einen Dreier einfahren“, sagt er vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Miesbach.

In Panik verfällt er nicht: „Wir haben einen Kader mit 27 Feldspielern, die Bank ist immer noch gut besetzt, und mein neuer Co-Spielertrainer Michael Schrödl wird auch immer fitter.“ Bei den Torhütern hat er alle drei zur Verfügung: „Die machen das im Training sehr gut, verstehen sich prima. Marvin Thormann wird erst mal drinbleiben, aber auch die anderen beiden werden ihre Einsätze bekommen.“

Miesbach gehört seit dem Aufstieg nun die dritte Saison der Bezirksliga Ost an. Bis 2015 spielte der FC Miesbach über Jahrzehnte in Landes- und Bezirksliga. Nach der Fusion 2015 mit dem ASV ging es unter dem SV-Dach in der Kreisklasse weiter. Auf den Tabellenplätzen 6 und 9 wurden die ersten beiden Bezirksliga-Spielzeiten abgeschlossen. Mit 48 Toren hatte der Ex-Holzkirchner Bayern- und Landesligastürmer Josef Sontheim gewaltigen Anteil daran. Der 33-Jährige fällt noch länger verletzt aus. Mit Maximilian Wiedemann und Florian Haas sind noch zwei Offensivkräfte verletzt, Sean Erten hat aufgehört, Drilon Shukaj ist nach Holzkirchen gewechselt.

„Jammern hilft nichts, wir wollen wieder einen einstelligen Tabellenplatz“, wurde der 61-jährige Trainer-Fuchs Hans-Werner Grünwald vor der Saison zitiert. „Miesbach hat zwar gegen Töging und in Ampfing verloren, aber der Trainer wird sich schon was einfallen lassen“, ist sich Heilmeier sicher. Um nachzulegen: „Ich lasse mir schon auch was einfallen.“Tipp: 2:0 WSV