Walpertskirchen besiegt Gerolfing in spannendem Heimspiel

Walpertskirchen – Es war beeindruckend, wie der SV Walpertskirchen diesen FC Gerolfing, immerhin eines der besseren Teams der Liga, beim 4:3-Sieg (2:1) beherrschte. Bis in die Schlussphase, dann ließ man die bereits dezimierten Gäste noch mit zwei Treffern herankommen.

Vor 250 Zuschauern war der WSV von Beginn weg Herr auf dem Platz. Verteidiger und Kapitän Benjamin Schuler stürmte über links, und seine flache Hereingabe verwertete Paul Jäger zum 1:0 (6.). Walpertskirchen blieb auf dem Gaspedal. Einen Freistoß, zentral aus 25 Metern, zirkelte Flo Baumann über die Mauer und knapp am rechten Pfosten vorbei. Dann nutzte der WSV bei einem Klasse-Spielzug die Breite des Platzes, und aus Jägers Flanke machte Felix Zehetmaier per Kopf das 2:0 (18.). Von den Gästen kam nichts – auch weil der WSV nichts zuließ.

Gerolfings Trainer wollte das Fehlen einiger Spieler, wie etwa des erkrankten Christian Träsch, nicht als Ausrede gelten lassen. Vier gelbe Karten hatten die Gäste bis zur Pause bereits vom sehr guten Schiri Florian Semrau kassiert, deren zwei das Heimteam. Ein dritter WSV-Treffer schien angesichts weiterer guter Möglichkeiten durch Fellermeier, Käser und Zehetmaier nur eine Frage der Zeit. Da verzockte sich Keeper Thomas Pfanzelt, bis dahin hervorragender Verwerter der Rückpässe. Sein Abspiel aus der Bedrängnis landete bei Lukas Achhammer und schon stand es 2:1 (28.).