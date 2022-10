Wallufs Festung im Johannisfeld trotz Risse Verbandsligist SG Walluf mit neuer Heimstärke und guter Atmosphäre

Beim jüngsten 3:2 gegen Biedenkopf war die Stimmung mit rund 200 Zuschauern für Verbandsliga-Verhältnisse sogar richtig gut. „Bei uns ist schon immer einiges los und auf dem engen Platz wirken dann auch 200 Leute wie 300 bis 400“, saugt Sieben die Atmosphäre gerne auf. Und die sorgte vor allem am vergangenen Sonntag in der 95. Minute für einen lauten Jubelschrei, als Jonas Dalbert mit einem Knaller an die Unterkante der Latte, der wohl hinter der Linie aufkam, für den späten Siegtreffer sorgte. „Ich habe erst realisiert, dass das ein Tor war, als die Mitspieler mit mir jubeln wollten“, fühlt sich der Weilbacher im Rheingau pudelwohl.

Eine Bildergalerie zum Spiel gegen Biedenkopf seht ihr hier.

Trainer Andi Bonß brachte ihn 2019 aus Wörsdorf mit. Bei der SG beackert er nun die linke Außenbahn, defensiv wie offensiv. „Nach dem Trainerwechsel war es schon ein wenig turbulent. Jetzt haben wir uns aber gefangen und wir wollen es nicht so spannend machen wie in der letzten Saison. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld sollte drin sein“, sieht Dalbert vor allem das verbesserte Passspiel, auf das im Training viel Wert gelegt werde, neben der Breite im Kader als einen Garanten. „Und wir haben ein megacooles Umfeld mit vielen ehrenamtlichen Helfern“, sieht der Linksfuß auch das Drumherum.

Nils Balder und Reinhold Reichert in Torjäger-Top-Ten

„Er ist ein Schlüsselspieler und ein super Typ“, lobt Sieben den erst 24-Jährigen. Während Dalbert vor allem als Vorbereiter glänzt, haben sich mit Nils Balder (10 Treffer) und Reinhold Reichert (7), die beide auch gegen Biedenkopf trafen, zwei Wallufer Spieler in den Top Ten der Verbandsliga-Torjäger etabliert. Balder ist dabei in einer Doppelrolle als Co-Trainer, bildet er doch nun mit Timo Sieben und Cheftrainer Daniel Dillitz das Dreigestirn. „Wenn wir uns am Ende so bei Platz zehn und elf einfinden, ist das okay“, will Sieben den derzeitigen Schwung bei bis zu fünf drohenden Absteigern gerne mitnehmen. Am Sonntag steht gegen den FC Dorndorf (15 Uhr) die nächste Heimaufgabe an.