Wallufer Wille und Alahmed überragen gegen Biebrich

„Man hat heute einfach gemerkt, dass wir es wollten“, nannte Patrick Fehlau, Betreuer der SG Walluf, den Hauptgrund für den 3:1-Derbysieg. Dabei waren es über weite Strecken die Gäste aus Biebrich, die den Ton in der Partie angaben. „Wir wussten um ihre spielerische Stärke, die sie auch heute wieder unter Beweis gestellt haben“, zollte Fehlau der jungen Biebricher Mannschaft Respekt.

„Wir hätten nach dem Ausgleich nicht direkt das 1:2 kassieren dürfen, dann wäre es sicher nochmal anders gelaufen“, haderte David Schug, Spieler und sportlicher Leiter des FV Biebrich 02.

Trotz mehr Spielanteilen für die Gäste ging die SG Walluf in Führung. Nach einem Freistoß verlängerte Max Hasenstab den Ball per Kopf und fand Neuzugang Monther Alahmed, welcher zum 1:0 traf (16.). Kurz nach der Pause köpfte Biebrichs Torjäger Niko Puchalla zum verdienten Ausgleich ein (49.) und markierte damit seinen vierten Treffer im vierten Spiel. Doch Walluf antwortete postwendend. Marvin Kauer stellte nach Vorarbeit von Alahmed nur eine Minute später auf 2:1 (50.).

"Das war Champions League"

Den Schlusspunkt setzte erneut Alahmed. Sein direkt verwandelter Freistoß in der 74. Minute sorgte nicht nur für die Entscheidung, sondern auch für Begeisterung bei den Zuschauern. „Das war ein Wahnsinns-Freistoß, das war Champions-League“, schwärmte Fehlau über den Mann des Spiels und seinem bemerkenswerten Treffer zum 3:1-Enstand. „Insgesamt war das aber heute einfach eine brutale Teamleistung, mit welcher wir die vielen verletzungsbedingten Ausfälle kompensiert haben“, stellte Fehlau klar.

David Schug zeigte sich nach der Partie enttäuscht. „Wir haben heute einfach zu wenig dagegengehalten und zu wenig Derby-Charakter gezeigt. Völlig anders als in den vergangenen Derbys. “

Die SG Walluf feierte damit seinen vierten Sieg im vierten Saisonspiel und grüßt nach dem Saisonstart mit maximaler Punkteausbeute von der Tabellenspitze der Verbandsliga Mitte.

Am bevorstehenden Sonntag trifft der Tabellenführer dann auswärts auf den Türkischen SV Wiesbaden, während der FV Biebrich 02 beim SV Zeilsheim erneut um Punkte kämpfen darf.