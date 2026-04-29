Walluf will den Tabellenführer ärgern

Walluf. Bei der SG Walluf nagt die Saison mit etlichen schwerwiegenden Verletzungen in der ersten Phase der Runde und weiteren Ausfällen an der Substanz. Was nicht heißt, dass Chefcoach Matthias Dworschak sein Team beim an die Tabellenspitze zurückgekehrten Aufstiegsaspiranten TuS Hornau (Do., 20 Uhr) komplett chancenlos sieht.
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„Wir werden alles reinwerfen und versuchen, Zählbares mitzunehmen“, sagt er auch mit Blick auf die nach Urlaub wieder verfügbaren Daniel Bienek und Julius Buff. Felix Prasser (war zwei Wochen krank) kehrt in den Kader zurück, Mirko Dimter (geschwollener Fuß) droht auszufallen. Davon abgesehen hat Offensivspieler Nazeem Aboubakari für die Spielzeit 2026/27 zugesagt. Wie es bei Jan Löwer und Marvin Esser nach deren schwerwiegenden Verletzungen weitergeht, wird sich weisen. Adi Dworschak wäre froh, wenn beide schrittweise fit werden und mit Blick auf die Zukunft wieder zum Aufgebot zurückkehren würden. Marvin Kauer, ebenfalls früh schwer verletzt, hatte beizeiten seinen Wechsel zur Spvgg. Eltville bekannt gegeben.
Bei den TuS Hornau läuft die Kaderplanung zweigleisig. Mit Ilias Khzane (TuRa Niederhöchstadt) und Felix Gädke (TuS Dietkirchen) stehen bislang zwei externe Abgänge fest. Felix Erbe, Steven Bruni und Samuel Baltes hören auf. Sonst haben bei Hornau aus dem aktuellen Kader alle Spieler zugesagt, darunter auch der in Wiesbaden mutmaßlich sehr umworbene Roan Heller. "Wir sind froh, dass er bleibt. Er performt in der Rückrunde deutlich besser, die Formkurve zeigt nach oben. Und wir haben ihm einen klaren Plan für seine Zukunft hier aufgezeigt", erklärt Hornaus Coach Andreas Klöckner. In der Rolle der Gejagten wollen die TuS nun ihren Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen und ins Ziel bringen. "Die Jungs sind gallig, haben richtig gut trainiert. Aus unserer Schwächephase rund um Ostern sind wir durch harte Arbeit herausgekommen", sagt Klöckner. Der gegen Walluf wieder auf Jafet Redai und Maxim Andreutti (nach Stammzellenspende) zurückgreifen kann.