Walluf will den Tabellenführer ärgern

Bei den TuS Hornau läuft die Kaderplanung zweigleisig. Mit Ilias Khzane (TuRa Niederhöchstadt) und Felix Gädke (TuS Dietkirchen) stehen bislang zwei externe Abgänge fest. Felix Erbe, Steven Bruni und Samuel Baltes hören auf. Sonst haben bei Hornau aus dem aktuellen Kader alle Spieler zugesagt, darunter auch der in Wiesbaden mutmaßlich sehr umworbene Roan Heller. "Wir sind froh, dass er bleibt. Er performt in der Rückrunde deutlich besser, die Formkurve zeigt nach oben. Und wir haben ihm einen klaren Plan für seine Zukunft hier aufgezeigt", erklärt Hornaus Coach Andreas Klöckner. In der Rolle der Gejagten wollen die TuS nun ihren Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen und ins Ziel bringen. "Die Jungs sind gallig, haben richtig gut trainiert. Aus unserer Schwächephase rund um Ostern sind wir durch harte Arbeit herausgekommen", sagt Klöckner. Der gegen Walluf wieder auf Jafet Redai und Maxim Andreutti (nach Stammzellenspende) zurückgreifen kann.