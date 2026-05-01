Walluf unterliegt Hornau: Rote Karte gegen Julius Buff ein Knackpunkt

Hornau. 4:1, klingt eindeutig, doch der Heimsieg von Tabellenführer TuS Hornau, der den Vorsprung zu Verfolger RW Hadamar auf fünf Zähler anwachsen lässt, war keineswegs eine klare Sache. Klar ist aber, dass Hornau jetzt die Topposition bis zum Schluss vereidigen will. "Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen", bekräftigt Trainer Andreas Klöckner.
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SG-Coach Matthias Dworschak hatte seine Schützlinge gut eingestellt. Sie gestatteten Hornau keine Chancen, bis Leon Krönert an SG-Keeper Jonathan Höser vorbeizog, den Ball beim Abschluss nicht optimal traf und Feldspieler Julius Buff zur Rettungstat kurz vor der Linie ansetzte. Wobei er das Spielgerät aber mit der Hand berührte. Folge: Elfmeter und Rot (32.). Krönert trat selbst an und verwandelte. In Unterzahl glich Walluf nach Vorarbeit von Jonas Dalbert (nächste Saison beim SV Gonsenheim) und Dillon Fosuhene durch Ruben Monteiro-Carvalho aus (45.).
"Ein starker Gegner mit klarem Plan, der uns speziell in der ersten Hälfte alles abverlangt hat", lobte Gastgeber-Coach Andreas Klöckner die Wallufer und fand zur Pause offenbar die richtigen Worte, um sein Team besser in die Spur zu bringen. Was mit der feinen Einzelaktion von Luca Morlac auch prompt in Effizienz mündete. Morlac legte nach seinem Dribbling quer auf Niklas Kern, der nur einzudrücken brauchte. Der Kopfballtreffer von Karim Bounour zum 3:1 sorgte für die Vorentscheidung. "Wir haben lange unfassbar gut verteidigt. Später sind dann die Kräfte ausgegangen. Aber wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert und können stolz auf die Leistung der Mannschaft sein", ordnete Betreuer Patrick Fehlau aus SG-Sicht ein.
Tore: 1:0 Krönert (32./Handelfmeter), 1:1 Monteiro-Carvalho (45.), 2:1 Kern (59.), 3:1 Bounour (72.), 4:1 Erbe (90.+1). - Zuschauer: 120.