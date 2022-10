Walluf: Toptag von Jonas Dalbert Der Matchwinner beim Last-Minute-Heimsieg gegen Biedenkopf

Region . Optimale Ausbeute: Die Fußball-Verbandsligisten SV Niedernhausen, SG Walluf und FV Biebrich 02 fuhren durchweg Siege ein. Der SVN und die Rheingauer auf eigenem Platz vor immerhin jeweils 200 Zuschauern. Im Wallufer Johannisfeld avancierte Jonas Dalbert mit zwei Torvorlagen und dem finalen, buchstäblich in letzter Sekunde erzielten 3:2 gegen Aufsteiger VfL Biedenkopf zum Matchwinner. Die spielfreie Spvgg. Eltville, unter dem neuen Coach Thorsten Lang zuletzt 2:1-Sieger in Zeilsheim, gastiert am Samstag (15 Uhr) beim VfB Marburg.

Die mutmaßlich letzte Aktion in der Nachspielzeit: Jan Löwer gibt den Ball herein, die Gäste starten einen Abwehrversuch, das Spielgerät kommt zu Jonas Dalbert, dessen Schuss unter der Latte einschlägt. Der Schiedsrichter-Assistent signalisiert Tor, der Spielleiter gibt den Treffer und pfeift ab. Anschließend gab es für die Rheingauer nach dem Kraftakt kein Halten mehr. „Die Mannschaft ist reifer geworden. Sie lässt sich im Vergleich zur vergangenen Runde nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Da sieht man schon eine Entwicklung“, lobte Teammanager und Co-Trainer Timo Sieben. Wobei Dalbert mit seinen Flanken zuvor die Treffer von Reinhold Reichert und Nils Balder vorbereitet, sich bereits in den vergangenen Wochen als Muster an Konstanz gezeigt hatte. Entscheidend aber, dass die Wallufer, die nun Dorndorf empfangen (So., 15 Uhr) als Kollektiv funktionieren.

SG Walluf: Burghold; Johannes Buff, Esser, Winhauer (62. Löwer), Marcel Krabler, Hernandez, Berger, Julius Buff, J. Dalbert, Reichert, Balder