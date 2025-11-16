Walluf-Pleite weggesteckt: Biebrich wieder in der Erfolgsspur

Pascal Koch (links) zeigte für Biebrich gegen Juno Burg eine starke Leistung. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Wiesbaden. Rückschläge wegstecken, wie zuvor das 0:3 gegen Walluf, das ordnet 02-Coach Nazir Saridogan als eine äußerst positive Eigenschaft seines Teams ein. „Wir haben uns auch diesmal nach einer Niederlage gleich wieder gefangen und über 70 Minuten sehr guten Fußball gespielt.“

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Als Innenverteidiger bereinigte Pascal Koch ein paar sehr brenzlige Situationen, glänzte daneben im Spielaufbau. Das Extralob des Trainers hatte er sich verdient. Auch Tim Emmel und John Reith taten sich im Biebricher Kollektiv besonders hervor. Wobei aus Saridogans Sicht das verletzungsbedingte Fehlen von Offensivspieler Nikos Iosifidis (kehrt nach der Winterpause zurück) schon ins Gewicht falle.

Generell fehle ein konstant treffsicherer Stürmer, deutet der Chefcoach mit Blick auf einen eventuellen Winter-Zugang an, der aber auch als Typ passen müsse. Saefudin Oukouiss, der aus privaten Gründen gefehlt hatte, steht nun wieder zur Verfügung. Am Samstag (16.30 Uhr) genießen die 02er gegen den TuS Dietkirchen erneut Heimrecht.