Walluf nach erneuter Niederlage: "Ein Rätsel" SGW gibt 2:0-Führung gegen Marburg binnenn zehn Minuten aus der Hand von Stephan Neumann · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Die SG Walluf (hier Mirko Dimter) gab gegen Marburg binnen zehn Minuten eine 2:0-Führung aus der Hand. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Der SG Walluf scheint im neuen Jahr die kollektive Qualität abhandengekommen: 2:3 hieß es nach 2:0-Führung gegen Marburg.

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Paul Lutterbüse traf nach Vorlage von Daniel Bienek und nach der Pause nutzten Ruben Monteiro-Carvalho die Vorarbeit von Nico Hernandez – es hieß 2:0 (67.). Dass die Gäste danach binnen sieben Minuten das Blatt komplett wendeten, erst ausglichen, danach den von Mirko Dimter verursachten Elfmeter nutzten und schließlich durch Dogan Caliskan herrlich von halblinks in den rechten Winkel trafen, verschlug bei der SG draußen alle die Sprache. „Ein Rätsel, was mit dem kompletten Team los ist. Wir führen 2:0 und lassen uns das Spiel aus der Hand nehmen“, fand auch Betreuer Patrick Fehlau keine schlüssige Erklärung für die derzeitige Negativphase. Jetzt abonnieren: Unser Whatsapp-Kanal!