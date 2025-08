Walluf mit drei Blitz-Zugängen in Okriftel

Walluf. Die SG Walluf wartet nach der starken Spielzeit 2024/25 bei Germania Okriftel (So., 15.30 Uhr) nicht nur in der Coachingzone mit neuer Besetzung auf. Ex-Profi Matthias „Adi“ Dworschak hat bei der SG anstelle von Christian Lüllig übernommen.

Froh ist Dworschak, dass sich Betreuer Patrick Fehlau entschlossen hat, nun doch weiterzumachen, nachdem er ursprünglich pausieren wollte. Wie schnell werden die verbliebenen Stützen – wie beim SV Wiesbaden mit Saki Nakos ist bei den Wallufern Torjäger Jan Löwer an Bord geblieben – in Verbindung mit den vielversprechenden Zugängen zu einer Einheit, davon wird es abhängen, ob die Wallufer erneut eine Saison mit überwiegend positiven Leistungen und Ergebnissen auf den Platz bringen können.

Okriftel mit vielen Neuen

Ähnliches gilt für den Gegner aus Okriftel, der neben Aboubakari in Ruben Monteiro Carvalho einen weiteren Spieler im Sommer zum kommenden Gegner aus dem Rheingau verloren hat. Nach einer starken Hinrunde war das Team in der Rückrunde etwas eingebrochen und hatte in der Endphase der Vorsaison zudem seinen langjährigen Erfolgstrainer Hicham El Mrhanni nach dessen Rücktritt verloren. Nun steht Mohamed Almalqui federführend an der Seitenlinie, der zuvor Co-Trainer war. Dazu gesellen sich 13 Neuzugänge, zu denen auch der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz (vorher TuRa Niederhöchstadt) gehört. "Die Mannschaft findet sich, die Chemie stimmt. Wir haben viele Dinge ausprobiert", sagt Yavuz vor dem Start am Sonntag. Vieles sei vor dem Start schwer einzuschätzen. Klar ist nur das Saisonziel: Möglichst früh die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Insofern dürften die ersten Spieltage aus Sicht beider Teams eine wertvolle Standortbestimmung sein.