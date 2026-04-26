 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

Walluf: Heimniederlage gegen Abstiegskandidaten

Rheingauer Verbandsligist fehlen gegen Limburg wichtige Spieler und "ein paar Prozent zu viel" +++ Bsullak wohl nach Hüffelsheim +++ Matijevic kommt von der SG Ra/Ma

von Stephan Neumann · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Bastian Bsullak zieht es wohl zur SG Hüffelsheim.
Bastian Bsullak zieht es wohl zur SG Hüffelsheim. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Bastian Bsullak
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Walluf. Niederlage gegen Abstiegskandidat Limburg, bei der SG Walluf scheint angesichts personeller Engpässe ein wenig die Luft raus zu sein.

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Ohne die Urlauber Julius Buff und Daniel Bienek sowie ohne Max Hasenstab, der im Mai am Knie operiert wird, mussten die Rheingauer einmal mehr personellen Handicaps Tribut zollen. „Auf Dauer ist das einfach zu viel. Dann fehlt die Frische und auf die Gesamtsituation dieser Saison bezogen, fehlen dann ein paar Prozent zu viel“, sagt SG-Trainer Matthias Dworschak, der auch seinen Co-Trainer Kevin Detloff einwechselte.

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Abpfiff

Wobei die Mannschaft alles versucht hatte, aber die größeren Spielanteile nicht ummünzte. Davon abgesehen steht mit Mateo Matijevic ein Zugang vom Gruppenligisten SG Rauenthal/Martinsthal fest, bestätigt Dworschak. Bei Bastian Bsullak deutet alles auf einen Wechsel zur SG Hüffelsheim (Verbandsliga Südwest) hin, wo der frühere Wallufer Coach Christian Lüllig im Sommer Anker werfen wird. Auf die Rheingauer wartet nun die Partie in Hornau (Do., 20 Uhr).

SG Walluf: Burghold; Nagayoshi (81. Filali Baba) B. Bsullak, Dimter, J. Dalbert, Hernandez, Fosuhene (54. Schulz), Lutterbüse, Aboubakari (81. Detloff), Alahmed, Monteiro-Carvalho.

Tore: 0:1 Neugebauer (46.), 0:2 Davud (82.), 1:2 Lutterbüse (88.). – Zuschauer: 100.