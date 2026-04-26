Walluf: Heimniederlage gegen Abstiegskandidaten Rheingauer Verbandsligist fehlen gegen Limburg wichtige Spieler und "ein paar Prozent zu viel" +++ Bsullak wohl nach Hüffelsheim +++ Matijevic kommt von der SG Ra/Ma von Stephan Neumann · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Bastian Bsullak zieht es wohl zur SG Hüffelsheim. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Niederlage gegen Abstiegskandidat Limburg, bei der SG Walluf scheint angesichts personeller Engpässe ein wenig die Luft raus zu sein.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Ohne die Urlauber Julius Buff und Daniel Bienek sowie ohne Max Hasenstab, der im Mai am Knie operiert wird, mussten die Rheingauer einmal mehr personellen Handicaps Tribut zollen. „Auf Dauer ist das einfach zu viel. Dann fehlt die Frische und auf die Gesamtsituation dieser Saison bezogen, fehlen dann ein paar Prozent zu viel“, sagt SG-Trainer Matthias Dworschak, der auch seinen Co-Trainer Kevin Detloff einwechselte.