Nach Foul an Ruben Monteiro Carvalho und Rot als Folge agierte die SG Walluf lange in Überzahl. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf gewinnt in Überzahl und bleibt oben dabei SGW profitiert von Roter Karte nach vier Minuten und dreht Rückstand gegen TSV Steinbach Haiger II in einen 5:2-Heimsieg +++ Mittwoch Derby in Biebrich im Livestream

Walluf. In Überzahl setzte sich die SG Walluf 5:2 gegen Steinbach/Haiger II durch. Bereits am Mittwoch (20 Uhr, zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier) lockt das Derby zwischen den 02ern und der SG Walluf, deren Donnerstag-Spiel gegen Hadamar wegen Nebels ausgefallen war (neuer Termin 25. November).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die schnelle Rote Karte gegen TSVler Jan Wontka (Notbremse gegen Ruben Monteiro-Carvalho) brachte Walluf die Überzahl. Und durch Maik Diede in Unterzahl den Rückstand. SG-Keeper Tim Burghold war dran, aber der Ball prallte von der Lattenunterkante hinter die Linie. Doch die Rheingauer steckten das Tor weg, Julius Buff schweißte nach Pass von Monteiro-Carvalho aus 16 Metern platziert ein, ehe Maurice Schulz per Kopf erhöhte.

Heute, 14:30 Uhr SG Walluf SG Walluf TSV Steinbach TSV Steinbach II 5 2 Abpfiff Klasse auch, wie Nazeem Aboubakari als Joker den No-Look-Pass von Monteiro-Carvalho zum 4:1 verwertete. Auch Monther Alahmed schaltetet gegen spielstarke Gäste den Turbo ein, tat sich als Vorbereiter hervor. „Wir haben es mega gelöst, sind viel über die Zweikämpfe gekommen“, lobte SG-Betreuer Patrick Fehlau.