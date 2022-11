Walluf garniert Vorrunde mit Heimsieg 3:1-Erfolg gegen SG Kinzenbach rundet wunderbare Hinserie ab

Tobias Bellin bereitete das 1:0 vor, Nils Balder versenkte. Kurz darauf setzte Gäste-Spieler Tommy Ried einen Freistoß an den Innenpfosten und Kapitän Nicolas Anker sorgte für den Ausgleich. Nach Wiederbeginn leitete Wallufs Reinhold Reichert das 2:1 ein, Jan Löwer verwandelte überlegt per Schlenzer. Kurios das 3:1, das Balder aus relativ spitzem Winkel in Nähe der Torauslinie mit einer Bogenlampe perfekt machte. Der von Yannik Hünerbein vergebene Elfmeter (Balder war gefoult worden, Keeper Henrik Flechtner hielt) fiel nicht ins Gewicht. Im Derby gegen den SV Niedernhausen (So., 15 Uhr) genießen die Rheingauer zum Rückserienstart erneut Heimrecht.

SG Walluf: Burghold; Johannes Buff, Winhauer, Esser (86. Basti Stern), J. Dalbert, Berger, Bellin, Reichert, Löwer, Balder (90. Marc Krabler), Hünerbein (80. Prade).