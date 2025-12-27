SSV Bornheim U9 - 1.FC Köln U9 beim Wallraf Indoor Cup 2025. – Foto: LaBima

Wallraf Indoor Cup 2026: Bornheim wird zur Bühne des Jugendfußballs Vier Tage Hallenfußball, 82 Teams und ein klares Bekenntnis zur Ausbildung

Der SSV Bornheim startet mit einem sportlichen Hallenspektakel ins neue Jahr. Vom 2. bis 5. Januar 2026 richtet der Verein den Wallraf Indoor Cup aus und verwandelt die Sporthalle der Europaschule Bornheim in einen Treffpunkt für den Jugendfußball. 82 Mannschaften aus den Altersklassen U7 bis U15 nehmen an vier aufeinanderfolgenden Turniertagen teil. Das Turnier steht für ambitionierten Leistungsvergleich, große Begeisterung und eine klare sportliche Ausrichtung.

Turnier Flyer 2026

Ein Großereignis zum Jahresauftakt

Der Wallraf Indoor Cup 2026 ist eines der umfangreichsten Jugendhallenturniere der Region zu Beginn des neuen Jahres. An vier aufeinanderfolgenden Tagen rollt der Ball nahezu durchgehend in der Sporthalle der Europaschule Bornheim an der Goethestraße. "Über die gesamte Saison hinweg veranstalten wir mit unserer „Wallraf-Cup“-Serie ambitionierte Hallenturniere, Leistungsvergleiche sowie Pfingst- und Sommerturniere. Dabei ziehen wir sowohl regionale als auch überregionale Mannschaften nach Bornheim. Der Spaß und die Freude am Fußball stehen für alle Beteiligten stets im Vordergrund.

Das Fundament – und gleichzeitig unsere größte Stärke – sind die Menschen in unserem Verein: starke Persönlichkeiten, sowohl fußballerisch als auch charakterlich. Bei uns sind die sportlichen Bereiche und Funktionsteams eng miteinander verzahnt. Die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften ist hoch. Besonders in den wichtigen Übergangsbereichen zwischen Jugend- und Seniorenfußball arbeiten wir eng und gemeinschaftlich zusammen", so sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. 82 Mannschaften und acht Altersklassen Insgesamt 82 Teams nehmen am Turnier teil und sorgen für ein dichtes Programm über mehrere Tage. Gespielt wird in den Jahrgängen U7 bis U15. Jede Altersklasse erhält dabei ihr eigenes Turnierfenster, wodurch ein klarer Ablauf und optimale Bedingungen für Spieler, Trainer und Zuschauer gewährleistet sind.

Jede Mannschaft erhält einen Pokal - zusätzlich werden die Besten Spieler und Torhüter geehrt. – Foto: LaBima