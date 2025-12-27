Wallraf Indoor Cup 2026: Bornheim wird zur Bühne des Jugendfußballs

Der SSV Bornheim startet mit einem sportlichen Hallenspektakel ins neue Jahr. Vom 2. bis 5. Januar 2026 richtet der Verein den Wallraf Indoor Cup aus und verwandelt die Sporthalle der Europaschule Bornheim in einen Treffpunkt für den Jugendfußball. 82 Mannschaften aus den Altersklassen U7 bis U15 nehmen an vier aufeinanderfolgenden Turniertagen teil. Das Turnier steht für ambitionierten Leistungsvergleich, große Begeisterung und eine klare sportliche Ausrichtung.
Ein Großereignis zum Jahresauftakt
Der Wallraf Indoor Cup 2026 ist eines der umfangreichsten Jugendhallenturniere der Region zu Beginn des neuen Jahres. An vier aufeinanderfolgenden Tagen rollt der Ball nahezu durchgehend in der Sporthalle der Europaschule Bornheim an der Goethestraße.
"Über die gesamte Saison hinweg veranstalten wir mit unserer „Wallraf-Cup“-Serie ambitionierte Hallenturniere, Leistungsvergleiche sowie Pfingst- und Sommerturniere. Dabei ziehen wir sowohl regionale als auch überregionale Mannschaften nach Bornheim. Der Spaß und die Freude am Fußball stehen für alle Beteiligten stets im Vordergrund.
Das Fundament – und gleichzeitig unsere größte Stärke – sind die Menschen in unserem Verein: starke Persönlichkeiten, sowohl fußballerisch als auch charakterlich.
Bei uns sind die sportlichen Bereiche und Funktionsteams eng miteinander verzahnt. Die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften ist hoch. Besonders in den wichtigen Übergangsbereichen zwischen Jugend- und Seniorenfußball arbeiten wir eng und gemeinschaftlich zusammen", so sportlicher Leiter Sharifo Osmaan.
82 Mannschaften und acht Altersklassen
Insgesamt 82 Teams nehmen am Turnier teil und sorgen für ein dichtes Programm über mehrere Tage. Gespielt wird in den Jahrgängen U7 bis U15. Jede Altersklasse erhält dabei ihr eigenes Turnierfenster, wodurch ein klarer Ablauf und optimale Bedingungen für Spieler, Trainer und Zuschauer gewährleistet sind.
Der Auftakt am Freitag
Bereits am Freitag, 2. Januar 2026, beginnt das Turniergeschehen. Ab 11:00 Uhr gehen die U9-Mannschaften mit zehn Teams in zwei Gruppen an den Start. Am Nachmittag folgt die U15, ebenfalls mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen, ab 16:00 Uhr.
Der Samstag als intensiver Turniertag
Am Vormittag startet die U10 mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Am Nachmittag folgt die U11 mit ebenfalls zehn Teams.
Der Sonntag für die Jüngsten
Am Sonntag, 4. Januar 2026, rücken die jüngsten Teilnehmer in den Mittelpunkt. Die U7 spielt ab 9:00 Uhr mit acht Mannschaften in einer Gruppe. Am Nachmittag folgt die U8, die mit zehn Teams in zwei Gruppen ab 14:00 Uhr antritt.
Der Abschluss am Montag
Den sportlichen Schlusspunkt setzt die U13 am Montag, 5. Januar 2026. Ab 16:00 Uhr treten zehn Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander an. Am Vormittag ist bereits die U12 aktiv.
Optimale Bedingungen in der Europaschule
Die Sporthalle der Europaschule Bornheim bietet beste Voraussetzungen für ein Turnier dieser Größenordnung. Mit einer großen Tribüne und 500 Sitzplätzen können zahlreiche Zuschauer das Geschehen verfolgen. Die Halle wird damit nicht nur zur sportlichen, sondern auch zur emotionalen Kulisse eines Jugendfußballfestes.