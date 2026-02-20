Wallrabenstein: Dylongs Denkanstöße auch umsetzen Coach sagt beim SV Wallrabenstein für 2026/27 zu, sieht aber fern des Platzes Optimierungsbedarf von Stephan Neumann · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Daniel Dylong hat beim SV Wallrabenstein für die kommende Saison zugesagt. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Wallrabenstein . Den Verein wechseln oder für die Zukunft zusagen - im Amateurfußball können bei Entscheidungsprozessen für Trainer und Spieler oft monetäre Gesichtspunkte entscheidend sein. Beim abstiegsbedrohten Fußball-Verbandsligisten SV Wallrabenstein sind es ganz andere Aspekte, die Trainer Daniel Dylong an seine - ligaunabhängige - Zusage für 2026/27 geknüpft hat. Für den früheren Regionalliga-Spieler des SV Wehen und Hessenliga-Crack des RSV Würges spielt die Atmosphäre im Verein und rund um die Mannschaft eine große Rolle.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Sprich ein ausgeprägteres Miteinander abseits des Platzes, wie Dirk Hünerbein aus der sportlichen Leitung des SVW nach mehreren Gesprächsrunden mit dem Trainer bestätigt. „Ihm geht es um die Präsenz der Vorstandsmitglieder bei den Spielen, auch auswärts, um entsprechenden steten Austausch und ums Vereinsleben nach dem Donnerstag-Training und dem Sonntag-Spiel. Und um eine Weihnachtsfeier. Bei uns liegt zwar nichts im Argen, aber vielleicht hat alles ein bisschen an Dynamik verloren und ist dahingeplätschert“, erläutert Hünerbein und kann die von Daniel Dylong gewünschten Impulse nach mehr Gemeinschaft außerhalb des Feldes nachvollziehen.

Der Coach, als Spieler stets ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, spricht damit eine Thematik an, die mutmaßlich nicht nur am SV Wallrabenstein festzumachen ist. Nicht selten klagen Vereinsverantwortliche darüber, dass sich Spieler kurz nach Spiel- oder Trainingsschluss in alle Winde zerstreuen. In Wallrabenstein sieht Daniel Dylong in den von ihm angeführten Punkten „Optimierungsbedarf“. Restrunde beginnt mit Herkulesaufgabe