Wallkofen stellt sich komplett neu auf: Lache wird Spielertrainer

Patrick Lache, der bereits höherklassige Erfahrung mitbringt, soll zusammen mit seinem spielenden Co die vielen jungen Spieler weiterentwickeln und mit ihrer spielerischen Klasse und Erfahrung auf dem Spielfeld vorangehen. "Patrick und Luka sind ein engagiertes und motiviertes Trainerteam, das richtig anpacken will. Dies hat man bei den ersten Gesprächen sofort gemerkt und man war von Anfang an auf einer Wellenlänge. Mittelfristig wollen wir uns wieder in der Spitzengruppe der A-Klasse festsetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Verein gesellschaftlich weiter ein fester Bestandteil im Dorfleben bleibt. Dafür ist es elementar, dass wir beide Seniorenmannschaften eigenständig aufrechterhalten können, um unseren Jugendspielern eine Perspektive zu bieten", geben der der 1. Vorstand Lukas Scherm und der sportliche Leiter Stefan Schindlbeck in einer gemeinsamen Stellungnahme zu Protokoll.







Patrick Lache, der vom Kreisligisten SV Hebertsfelden zum SV Wacker wechselt, zieht mit seiner Lebensgefährtin aus beruflichen Gründen in die Umgebung und erläutert seine Gründe für die Zusage beim A-Klassisten: „Über ein paar glückliche Umstände kam es zum Kontakt mit den Verantwortlichen des SV Wacker Wallkofen. Die Gespräche mit dem Verein und das Umfeld hier haben mich überzeugt, so dass ich dafür auch höherklassige Anfragen abgesagt habe. Es geht vorrangig um sportlichen Erfolg, daraus brauchen wir keinen Hehl machen, Jedoch geht es mir neben meinem Konzept vom Spiel darüber hinaus auch darum, ein Team zu formen, das Identifikation und ein gewisses `Wacker-Gen` erzeugt. Ich bin ein geselliger Typ, der aber am Platz den nötigen Ehrgeiz und Willen hat, alles für den Erfolg zu tun. Mit diesen Tugenden sehe ich mich hier genau am richtigen Platz und will gemeinsam mit Luka, der nach den ersten Gesprächen mein absoluter Wunschkandidat für den spielenden Co-Trainer war, beim Wacker etwas aufbauen und entwickeln.“