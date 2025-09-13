Wallkofen: Lache muss gehen - Zwei Urgesteine springen ein

Nach der Trennung - zu deren Gründen sich der Verein nicht näher äußern möchte - vom erst vor der Saison verpflichteten Spielertrainer Patrick Lache, hat der A-Klassist SV Wacker Wallkofen die Trainerposition neu besetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es fast unmöglich, einen geeigneten externen Trainer zu finden und daher hat man nach einer internen Lösung gesucht. Mit den langjährigen Spielern und Identifikationsfiguren des Vereins – Christoph Kammermeier (Trainer) und Christian Brunner (Co-Trainer) hat man eine gute Lösung gefunden. Mit sechs Punkte nach sechs Spieltagen belegt Wallkofen in der A-Klasse Kelheim aktuell nur den neunten Tabellenplatz.

"Wir sind froh, dass Christoph und Christian ihrem Heimatverein aushelfen und das aktuell nicht einfache Amt übernehmen", gibt der sportliche Leiter Stefan Schindlbeck zu Protokoll. Luka Jovanovic als spielender Co-Trainer und Michael Stierstorfer als Chefanweiser der zweiten Mannschaft komplettieren das Trainerteam.





„Das Hauptaugenmerk liegt aktuell darauf, dass sich die Mannschaft wieder stabilisiert, einen ansehnlichen Fußball spielt, vor allem als Einheit auftritt und alles für den Verein gibt. Dann kommen die positiven Ergebnisse sicherlich auch wieder. Die aktuelle Tabellensituation ist natürlich nicht erfreulich und man hat sich zu Saisonstart mehr erhofft, aber dies ist aktuell absolut zweitrangig. Leider hat uns beim wichtigen Auswärtssieg in Schierling das Verletzungspech enorm getroffen. Beim anstehenden Spiel gegen den FC Teugn müssen leider einige absolute Stammspieler und Leistungsträger ersetzt werden, was den Start für das neue Trainerteam nicht unbedingt leichter macht. Daher sollten die Erwartungen nicht zu hoch gelegt werden“, lässt Stefan Schindlbeck wissen.



