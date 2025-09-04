Wallkamp bleibt Pokal-Festung

Die Erste liefert gegen die SF Schwefingen eine abgebrühte Vorstellung ab und qualifiziert sich souverän für das Achtelfinale. Trainer Zevenhuizen sorgt im Vergleich zu Emsbüren mit acht Wechseln in der Startelf für ordentlich frischen Wind - und die Erste zahlt es mit einer stabilen Defensivleistung und einem effizienten Angriff zurück. 3:0 heißt es nach 90 Minuten - am Ende steht also dasselbe Ergebnis wie vor 1,5 Wochen in der Liga. Die Tore erzielen Doppelpacker Niklas Lingers sowie Thorben Klatt.

Nun hofft der ASV im Achtelfinale, das im Oktober stattfinden soll, natürlich erneut auf ein Heimspiel am Wallkamp - und auf einen „exotischen“ Gegner. Aus unserem Staffelgebiet sind nur noch Veldhausen und Eintracht Nordhorn im Wettbewerb.

Weil auch die Zweite noch im Kreispokal vertreten ist, lebt also der Traum einer (erneut) furiosen Altenlingener Pokalsaison!