– Foto: Sascha Drenth

Zwei Partien wurden am Wochenende zum Re-Start der Bezirksliga Weser-Ems 1 ausgetragen. Während Wallinghausen beim Tabellenschlusslicht ordentlich für den Erfolg kämpfen musste, verpasste Aurich spät den Heimsieg gegen Larrelt. Wir geben einen Überblick über ausgetragenen Begegnungen.

Wallinghausen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sichert sich die, wenn auch hart umkämpften, drei Punkte. Dabei machten es die Gastgeber sehr ordentlich und so ging es zunächst mit einem 0:0 in die Kabine. Aus dieser kamen die Gäste dann aber stärker heraus und gingen nach einem langen Freistoß in Führung, welchen Wiesmoor zunächst nicht richtig klären konnte und daraufhin zu leichtsinnig den Ball in der eigenen Hälfte verlor.