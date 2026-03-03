Wallinghausen empfängt Germania Leer und schielt auf Platz vier

Für die Gastgeber war es in Wiesmoor zuletzt ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende reichte es für die drei Punkte und den Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht Germania Wiesmoor. Am Mittwoch reist nun mit Germania Leer ein vermeintlich stärkerer Gegner an. Zwar läuft es für die Gäste ähnlich schlecht wie bei Wiesmoor (acht Punkte, Tabellenplatz vierzehn), dennoch wird dem SVW bewusst sein, dass es sich hierbei um einen Landesligaabsteiger handelt, der schlichtweg unter deren Möglichkeiten spielt. Es wird also spannend zu sehen sein, wie Leer aus der Winterpause kommt und ob die Aufholjagd wohlmöglich schon am Mittwoch in Wallinghausen startet.