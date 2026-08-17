 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Wallhöfen gewinnt Derby, Bornreihe II siegt wieder klar

Torreiches Remis in Buschhausen

von NK · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Katrin Prieß

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Kreisliga Osterholz
Aschwarden
Osterholz II
Bornreihe II
Hambergen

Der zweite Spieltag der Kreisliga Osterholz ist absolviert und Bornreihe II führt weiterhin die Liga an. Aufsteiger Barisspor Osterholz konnte den ersten Sieg feiern und Hambergen verlor ein turbulentes Derby. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
SV Aschwarden
SV AschwardenAschwarden
2
1
Abpfiff

Beckedorf legte durch Marcus Müller (8.) und Jannis Niewiem (26.) früh ein 2:0 vor. Nick Stellmann verkürzte noch vor der Pause per Foulelfmeter auf 1:2 (45.). Weitere Tore fielen im zweiten Durchgang nicht. Für den Bezirksliga-Absteiger verlief der Saisonstart alles andere als erfolgreich.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
2
2
Abpfiff

Platjenwerbe/Lesumstotel führte nach Treffern von Jonas Tomfohrde (35.) und Jan Kölling (51.) bereits mit 2:0. Fabian Kauf brachte Pennigbüttel mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten zurück und sorgte für den 2:2-Endstand (56., 62.). In der abgelaufenen Saison gewann Pennigbüttel beide Duelle 4:1, dennoch war mehr drin für die Hausherren.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
4
1
Abpfiff

Daniel Gaese brachte Hansa früh in Führung (9.), Per Schramm glich für den VSK aus (28.). Noch vor der Pause stellte Chris Ziegenbein auf 2:1 (39.). Janik Nöding (50.) und Janik Kreker (78.) bauten den Vorsprung anschließend zum 4:1 aus.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
1
0
Abpfiff

Ein Treffer entschied die Partie zugunsten von Eiche Neu Sankt Jürgen. Maksymilian Amplewski erzielte in der 74. Minute das 1:0 und damit zugleich den Endstand. Nach drei direkten Duellen, die an Dannenberg gingen, war der Sieg für die Hausherren doppelt wichtig.

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV Vorwärts Buschhausen
SV Vorwärts BuschhausenBuschhausen
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
3
3
Abpfiff

Jann-Luka Haase brachte Ihlpohl früh in Führung (6.), Artur Vidmer glich direkt aus (8.). Haase traf per Foulelfmeter erneut zum 2:1 (11.), ehe Lars Meyerholz (53.) und Yasin Basak (62.) die Partie für Buschhausen drehten. In der 90. Minute rettete Haase mit seinem dritten Treffer Ihlpohl noch das 3:3.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
Barisspor Osterholz
Barisspor OsterholzBarissp. OHZ
1
2
Abpfiff
+Video

Mohamed Kone brachte Barisspor in der 25. Minute in Führung, Morteza Hussaini erhöhte nach der Pause auf 2:0 (50.). Lucas Kopischke verkürzte für Meyenburg spät auf 1:2 (85.), weitere Treffer fielen nicht. Die Gäste sind definitiv in der Liga angekommen.

Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
3
2
Abpfiff

Wallhöfen brachte sich durch Tarek Hinck (26.), Karim Kanafani (48.) und Janluca Grove (60.) mit 3:0 in Führung. Tim Denker verkürzte mit einem Doppelpack (64., 72.) noch auf 2:3, zum Ausgleich reichte es für Hambergen jedoch nicht mehr. Schon in der Vorsaison konnte Hambergen keines der beiden Derbys gewinnen.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
2
5
Abpfiff

Löhnhorst erwischte durch einen Doppelpack von Jannik Dargel einen Traumstart (9., 12.). Bornreihe II drehte die Partie aber noch vor der Pause durch Neo Buttgereit (34.), Mika Wohltmann (37.) und Louis Luciano Lütjen (45.). Lütjen traf nach dem Seitenwechsel erneut (64.), Torben Poppe setzte den Schlusspunkt zum 5:2 (84.). Es war der erste Auswärtssieg von Bornreihe II in Löhnhorst seit 2018.