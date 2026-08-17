Wallhöfen gewinnt Derby, Bornreihe II siegt wieder klar

– Foto: Katrin Prieß

Der zweite Spieltag der Kreisliga Osterholz ist absolviert und Bornreihe II führt weiterhin die Liga an. Aufsteiger Barisspor Osterholz konnte den ersten Sieg feiern und Hambergen verlor ein turbulentes Derby. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Beckedorf legte durch Marcus Müller (8.) und Jannis Niewiem (26.) früh ein 2:0 vor. Nick Stellmann verkürzte noch vor der Pause per Foulelfmeter auf 1:2 (45.). Weitere Tore fielen im zweiten Durchgang nicht. Für den Bezirksliga-Absteiger verlief der Saisonstart alles andere als erfolgreich.

Platjenwerbe/Lesumstotel führte nach Treffern von Jonas Tomfohrde (35.) und Jan Kölling (51.) bereits mit 2:0. Fabian Kauf brachte Pennigbüttel mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten zurück und sorgte für den 2:2-Endstand (56., 62.). In der abgelaufenen Saison gewann Pennigbüttel beide Duelle 4:1, dennoch war mehr drin für die Hausherren.

Daniel Gaese brachte Hansa früh in Führung (9.), Per Schramm glich für den VSK aus (28.). Noch vor der Pause stellte Chris Ziegenbein auf 2:1 (39.). Janik Nöding (50.) und Janik Kreker (78.) bauten den Vorsprung anschließend zum 4:1 aus.

Ein Treffer entschied die Partie zugunsten von Eiche Neu Sankt Jürgen. Maksymilian Amplewski erzielte in der 74. Minute das 1:0 und damit zugleich den Endstand. Nach drei direkten Duellen, die an Dannenberg gingen, war der Sieg für die Hausherren doppelt wichtig.

Jann-Luka Haase brachte Ihlpohl früh in Führung (6.), Artur Vidmer glich direkt aus (8.). Haase traf per Foulelfmeter erneut zum 2:1 (11.), ehe Lars Meyerholz (53.) und Yasin Basak (62.) die Partie für Buschhausen drehten. In der 90. Minute rettete Haase mit seinem dritten Treffer Ihlpohl noch das 3:3.

Mohamed Kone brachte Barisspor in der 25. Minute in Führung, Morteza Hussaini erhöhte nach der Pause auf 2:0 (50.). Lucas Kopischke verkürzte für Meyenburg spät auf 1:2 (85.), weitere Treffer fielen nicht. Die Gäste sind definitiv in der Liga angekommen.

Wallhöfen brachte sich durch Tarek Hinck (26.), Karim Kanafani (48.) und Janluca Grove (60.) mit 3:0 in Führung. Tim Denker verkürzte mit einem Doppelpack (64., 72.) noch auf 2:3, zum Ausgleich reichte es für Hambergen jedoch nicht mehr. Schon in der Vorsaison konnte Hambergen keines der beiden Derbys gewinnen.