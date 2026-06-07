Wallhöfen bleibt Zweiter, Lilienthal verliert zum Abschluss

– Foto: Katrin Prieß

Die Saison der Kreisliga Osterholz ist beendet und alle Entscheidungen sind gefallen. Zwar standen Meister und Absteiger schon fest, doch nun sind auch alle Platzierungen stehend. Wir schauen auf den letzten Spieltag der Kreisliga.

Beckedorf setzte sich auswärts mit 3:2 in Nordsode durch. Florian Dolinski und Jannis Niewiem brachten die Gäste vor der Pause mit 2:0 in Führung. Paskal Monsees glich mit einem Doppelpack aus, ehe Jannis Niewiem den Siegtreffer für Beckedorf erzielte. Beckedorf beendete die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Der SV Löhnhorst setzte sich knapp mit 3:2 gegen Bornreihe II durch. Jannik Dargel und Chris Meißner brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung. Steffen Gardianczik und Torben Poppe glichen noch vor der Pause aus, ehe Chris Meißner mit seinem zweiten Treffer den Sieg perfekt machte. Dadurch hielt Löhnhorst sich vor Bornreihe II und beendet die Saison auf Platz zehn.

Der TSV Dannenberg gewann zuhause mit 3:1 gegen Lilienthal-Falkenberg. Maris Meyerdierks und Kevin Wagner sorgten für die Führung der Gastgeber. Luca Tom Stel verkürzte zwar noch einmal, doch Max Otholt stellte in der Schlussminute den Endstand her. So kassierte der Meister zum Abschluss noch eine Niederlage.

Hansa Schwanewede feierte einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen Scharmbeckstotel. Jonas Neumann traf doppelt, außerdem waren Daniel Gaese mit zwei Treffern, Janik Nöding und Chris Ziegenbein erfolgreich. So konnte Schwanewede nach zwei Niederlagen nochmal einen Dreier zum Abschluss feiern.

Wallhöfen gewann souverän mit 3:0 gegen Platjenwerbe/Lesumstotel. Nelson Mawi brachte die Gastgeber in Führung, Karim Kanafani entschied die Partie mit zwei Treffern endgültig. Wallhöfen beendete damit die Saison auf dem zweiten Platz.

Zwischen Hambergen und Meyenburg gab es ein 2:2-Unentschieden. Tim Denker und Jan-Luca Neumann sorgten zunächst für eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber. Luca Bruchwalski und Lucas Kopischke glichen innerhalb weniger Minuten nach der Pause aus. Hambergen beendet die Saison auf Platz zwölf, Meyenburg auf dem sechsten Platz.

Der VSK Osterholz-Scharmbeck II gewann deutlich mit 5:2 beim ASV Ihlpohl. Jann-Luka Haase brachte Ihlpohl zunächst per Foulelfmeter in Führung, doch Per Schramm und Nikolai Süß drehten die Partie. Süß traf insgesamt dreifach, hinzu kam ein Eigentor von Brandon Stockler. Haase erzielte kurz vor Schluss noch den zweiten Treffer für die Gastgeber. Ihlpohl verpasste es, die starke Saison in der Top-Fünf zu beenden.